Belirlenen tarihe göre 6-8 ay boyunca erken erişimde kalması beklenen Sons Of The Forest’in fiyat bilgileri bugün açıklanacak. Hayatta kalma kategorisinde satışa sunulan ve oyunseverlerin çok oyunculu olarak da oynayabildiği Sons Of The Forest fiyat ve çıkış tarihi konusuyla dikkatleri çekiyor. Erken erişim seçeneğiyle satışa çıkacak ve fiyatı 23 Şubat Perşembe akşamı belli olacak Sons Of The Forest detayları merakla araştırılıyor. Peki, SONS OF THE FOREST ÇIKTI MI? Fiyatı Belli Oldu Mu? Saatler Kaldı: Dikkatler Steam’de! Sons Of The Forest Kaç TL Olacak? Detaylar haberimizde…

Sons Of The Forest çıktı mı?

Milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği Sons Of The Forest’ın ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Fakat oyun bu gece erken erişim seçeneğiyle Steam’de olacak.

Hayatta kalma türünde heyecan ve gerilim dolu oyun ilk serisiyle milyonların gönlüne taht kurmuş ve çokça tercih edilmişti. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde ilk oynanış videosu yayımlanmış dikkatleri üzerinde toplamıştı.

23 Şubat Perşembe (bugün) fiyatının netleşmesi beklenen oyunun henüz kaç lira olduğu bilinmiyor. Oyunun fiyatı ise 280 TL olacağı bilgiler arasında. Detaylar haberimizde güncellenecek.