Steam’e Uygulamalar, Çizgi Romanlar ve Televizyon Menüleri Geliyor

Steam platformunun beta sürümünde bazı yenilikler mevcut ve bu yeniliklerde çeşitli içeriklerin kendilerine ait özel bölümleri var.

Steam zaten bir süredir platformunda oyun olmayan yazılımlara ve filmlere yer veriyordu. Ayrıca oyunlarda yer alan müziklerde DLC paket olarak satılıyordu. Bugüne kadar tüm bu içerikler oyunlara bağlıydı ve hepsi Kütüphane bölümü altında yer alıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte oyunlardan farklı olan içeriklerin kendilerine özel bölümleri olacak.

Betada görüldüğü kadarıyla oyunların mağaza sayfaları da değişecek. Bu dosyaların ortaya çıkmasından sonra Valve bir beta sürümü daha yayınladı ve bu sürüm yüklendiğinde dosyalar ortadan kayboluyor. Ancak her ne kadar bu düzeltme çıkmış olsa da görüntüler çoktan internette yayıldı bile.

Yeni içerikleri platforma entegre edilmesi önemli çünkü Valve bu içerikleri büyük ihtimalle SteamOS, Big Picture Mode ve VR için geliştiriyor. Yeniliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair ise bir bilgi yok.