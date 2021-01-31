Steam, Ultimate Epic Battle Simulator oyununu ücretsiz yaptı

Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Steam, Ultimate Epic Battle Simulator isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Kullanıcılar, 1 Şubat tarihine kadar Steam hesaplarına erişerek oyunu ücretsiz indirebilecek.

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Zaman zaman ücretsiz oyun kampanyası yapan şirketler, bu durumu halen sürdürüyor. Buna son olarak Steam’in ücretsiz oyunu Ultimate Epic Battle Simulator katıldı. Steam, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Ultimate Epic Battle Simulator adlı oyunu ücretsiz yaptı.

Ultimate Epic Battle Simulator oyununda çok sayıda orduyu birbiri ile savaştırıyoruz. Askerleri, zombileri, tavukları, penguenleri vb. karşılıklı savaşa sokabiliyoruz. Oyunda sahaya dizişini ayarladıktan sonra savaşı başlatıyor ve kapışmayı izliyoruz. Kendi kendilerine savaşıyorlar. Kaç kişi eklediğinize, nasıl bir dizilişle sahaya yerleştirdiğinize göre savaşın sonucu değişiyor.

Steam tarafından ücretsiz verilen Ultimate Epic Battle Simulator oyunu için sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yeni bir Windows sürümü

İşlemci: Intel Core i5 4590, AMD FX 8320 ya da daha yeni bir işlemci modeli

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Sonuç olarak Steam’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Steam oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Ultimate Epic Battle Simulator oyununu henüz indirmediyseniz 01.02.2021 saat 21:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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