PlayStation 5 satışında izdiham yaşandı

PlayStation 5 satışında izdiham görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre pek çok Japon vatandaşı, pandemiyi hiçe sayıp PS5 satın almak için birbiriyle yarıştı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

reklam

Sony tarafından geliştirilen PlayStation5, daha ilk çıktığı günden bu yana çok fazla talep görüyor. Buna rağmen oyun konsoluna sahip olmak dünya genelinde bir hayli zor. Çoğu bölgede stokları tükenmiş durumda olan PlayStation 5 için Japonya’da da durum farklı değil.

Şirketin popüler oyun konsolu, Japonya’nın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Yodobashi Camera’da da izdihama neden oldu. Üstelik mağazada ekstra indirimler yapılacağı da söylenmemişti. Yani fiyatı düşürülmemesine rağmen çok büyük talep gördü.

Her ne kadar stoklar yenilenmiş olsa da ‘herkese yetecek kadar’ konsol olmadığını düşünen ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen yüzlerce kişi mağazaya akın etti.

Oh my God!!!! ヨドバシps5 pic.twitter.com/v2ilIadbFk — Dave Gibson ⠿ POKEMON🗼 (@AJapaneseDream) January 30, 2021

Playstation 5 teknik özellikleri:

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

GPU mimarisi: AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Sonuç olarak PlayStation 5 oyun konsoluna kavuşmak isteyen yüzlerce kişinin akın ettiği mağazada artan yoğunluk sonrası çaresiz kalan mağaza çalışanlar tarafından polis çağırdı. Ayrıca mağaza satışın da iptal edildiğini açıkladı. Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan aksamalar bu tür izdiham görüntülerinin artacağını gösteriyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!