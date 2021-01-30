Sosyal medya

Genel

PlayStation 5 satışında izdiham yaşandı

Playstation 5 türkiye fiyatı

PlayStation 5 satışında izdiham görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre pek çok Japon vatandaşı, pandemiyi hiçe sayıp PS5 satın almak için birbiriyle yarıştı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

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PlayStation 5

Sony tarafından geliştirilen PlayStation5, daha ilk çıktığı günden bu yana çok fazla talep görüyor. Buna rağmen oyun konsoluna sahip olmak dünya genelinde bir hayli zor. Çoğu bölgede stokları tükenmiş durumda olan PlayStation 5 için Japonya’da da durum farklı değil.

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Şirketin popüler oyun konsolu, Japonya’nın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Yodobashi Camera’da da izdihama neden oldu. Üstelik mağazada ekstra indirimler yapılacağı da söylenmemişti. Yani fiyatı düşürülmemesine rağmen çok büyük talep gördü.

Her ne kadar stoklar yenilenmiş olsa da ‘herkese yetecek kadar’ konsol olmadığını düşünen ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen yüzlerce kişi mağazaya akın etti.

Playstation 5 teknik özellikleri:

  • İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında
  • GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz
  • GPU mimarisi: AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2
  • Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
  • Dahili depolama: 825 GB SSD
  • Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu
  • Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)
  • Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

PlayStation 5

Sonuç olarak PlayStation 5 oyun konsoluna kavuşmak isteyen yüzlerce kişinin akın ettiği mağazada artan yoğunluk sonrası çaresiz kalan mağaza çalışanlar tarafından polis çağırdı. Ayrıca mağaza satışın da iptal edildiğini açıkladı. Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan aksamalar bu tür izdiham görüntülerinin artacağını gösteriyor.

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Aksesuar

Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

Yazan:

Apple

Apple akıllı saatlerinde dönem dönem özel seri ürünler çıkarıyor. Şimdi ise Amerika’daki ”Black History Ayı” için özel bir saat kordonu ve tasarım ile sınırlı sayıda olan Apple Watch’u piyasaya sürdü. Şirket bu saatlerden gelen gelirin bir kısmı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

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Apple

Apple Black Unity serisi olan bu saatin ayrıntıları neler?

Apple Black Unity Koleksiyonunun parçası olan bu saat, Pan-Afrika bayrağını yansıtıyor. Detay vermek gerekirse, siyah, yeşil ve kırmızı çizgiler içeren bir kordonla geliyor. Ek olarak kadranlar da aynı tasarım çizgisine sahip. Akıllı saatimizin saat kısmında da Watch Series 6’nın standart alüminyum versiyonu kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kordonu ayrıca  almak isteyenler için ise kordonun fiyatı 49 dolar.

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Ürünler 1 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Kordon tüm yıl boyunca satışta olacak, ancak saatin tamamı yalnızca Şubat ayında satılacak. Görünüşe saat kadranı, daha sonra Apple Watch ‘u olan herkes tarafından indirilmesi mümkün olacak.

Apple şirketi ırksal eşitliği desteklemek için çeşitli adımlar atıyor

Apple, bu ürün lansmanında ırkçılığa karşı çalışan altı küresel sivil toplum kuruluşunu destekleyeceğini söyledi. (Bunları merak edenler için bu sivil toplum kuruluşları isimleri: Black Lives Matter Support Fund, the NAACP Legal Defense and Education Fund, ve European Network Against Racism.)

Yeni saat sürümüne ek olarak, Apple bu yıl Black History Ayı için başka şeyler de duyurdu. App Store‘da siyahilere ait işletmeleri ve geliştiricileri  vurgulanacak bir bölüm olacak. Şirket, müzik uygulamalarında,  siyahi  sanatçıların içeriklerini öne çıkaracak. Ayrıca harita uygulamalarında ise, siyahilere ait restoranları öne çıkaracak. Apple, diğer bir dizi uygulamasında da  ırksal eşitliği destekleyecek  şekilde içerikleri ve hizmetleri öne çıkaracak. Apple, ırksal eşitlik konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar fon vaat ediyor. şirket, Haziran 2020’de 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonla çeşitli kampanyalara destek sağlayacak.

Akıllı saatler dışında, içerisinde birbirinden güzel ürünler yer aldığı listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Apple Watch Series 6 modelinin özelliklerini hatırlayalım

Apple, Watch Series 6 akıllı saatlerini 18 Eylül 2020‘de piyasaya sürdü. Akıllı saat ekranı, 1,78 inç Retina LTPO OLED kapasitif dokunmatik ekran ve 448 x 368 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın ekranı Safir kristal cam teknolojisi barındırıyor. Ek olarak, bir 3D Dokunmatik ekran, 1000 nit maksimum parlaklık  ve her zaman açık ekrana sahiptir. Apple Watch Series 6 sensörleri ise ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı (2. nesil), barometre, her zaman açık altimetre, pusula, SpO2 ve VO2max şeklinde.

Apple

Akıllı saat, 18 saat (karışık kullanım) + kablosuz şarj sağlayan, çıkarılamayan bir lityum-ion pille çalışır. Akıllı saat, Apple S6 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. WatchOS 7.0 işletim sisteminde çalışır. Akıllı saatin boyutları 44 x 38 x 10,4 mm şeklinde ve saat 41,3 gram ağırlığındadır. Akıllı saat iki farklı renkte gelir : Titanyum ve Uzay Siyahı. 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile paketlenmiştir. Akıllı saat, ECG sertifikalı 50 metre suya dayanıklıdır. Bu özel seri üründe de bu özellikler kullanılmasını bekliyoruz.

 

 

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Akıllı Ev

Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?

Yazan:

Robot Akıllı Süpürge

Pandemi döneminde en çok tercih edilen teknolojik cihazlardan biri de robot süpürgeler oldu. Salgın döneminde ev içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Bununla birlikte temizlik ve hijyen konusu daha da önem kazandı. Evden çalışanların, fiziki engeli olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve ev tozuna alerjisi olanların ilk tercihi robot süpürgeler oldu. Böylelikle robot süpürgelere olan talep arttı. Aynı zamanda bu durum ürün çeşitliliğini ve rekabeti de beraberinde getirdi.

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Robot süpürge

Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?

Mevcut incelemelere göre, robot süpürgeler genellikle sert zeminlerde iyi performans gösteriyor. Aynı zamanda halı, köşe ve kenarlar ve evcil hayvan tüyleriyle de belirli oranda mücadele edebiliyor.

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Zemin Tipi Başarı(%) Min-Max skor
Sert zemin (%) 87 33-99
Halı (%) 34 8-60
Evcil hayvan kılı (%) 55 20-90
Köşeler ve kenarlar (%) 62 20-80

 

Bu tabloda ki sonuçlar şaşırtıcı değiller. Robot süpürgelerin daha küçük motorları var. Bu yüzden halının derinliklerine inmek veya evcil hayvan kılı toplamak için normal süpürgeler kadar emiş gücü üretemezler. Ayrıca, fırçaları ve kıl toplama yuvaları daha küçüktür. Bu yüzden geleneksel süpürgeler gibi her zeminde etkili olamazlar.

 

 

Geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi?

Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Ancak günümüz şartlarında onları kullanmak insanlara yorucu geliyor. Bundan dolayı geleneksel süpürgelerin kullanım oranı giderek azalıyor. Peki akıllı süpürgeler geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi? İnceleme sonuçlarına göre, evinizin tek elektrikli süpürgesi olarak bir akıllı süpürge kullanmak yeterli olmayacaktır. Bundan dolayı eski süpürgenizi de kullanmaya devam etmenizi öneririz.

 

 

 

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Genel

Valve oyun fiyatlarını bilerek yüksek tutmakla suçlanıyor!

Yazan:

Valve ile alakalı yeni bir dava dosyası ortaya çıktı. Şirketin Steam‘i kullanarak oyun fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Ford Otosan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazandı!

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İddialara göre Valve bilerek oyun fiyatlarını yükseltiyor!

Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Valve, yine bir dava ile karşı karşıya. Firma bildiğiniz üzere 2003 yılında Steam ile oyun dünyasına merhaba demişti. Ardından ilerleyen yıllarda dijital oyun çağının öncüsü olan şirketin başı şu günlerde biraz belada. Firma geçtiğimiz günlerde coğrafi kısıtlama nedeniyle yüklü miktarda cezayla karşılaştı. Şimdi de oyun fiyatları nedeniyle davalık oldu. Hollywood Reporter‘da yer alan habere göre, firma piyasadaki üstünlüğünü kullanarak oyun fiyatlarını yüksek tutuyor.

Valve

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Davanın en önemli gerekçesi ise Steam Dağıtım Sözleşmesi‘nde yer alan “en çok tercih edilen milletler” maddesi. Bu madde nedeniyle Steam oyun geliştiricilerinin piyasada farklı alternatiflere yönelmesi bir nevi engelliyor. Daha uygun fiyatlı oyun çıkaramayan geliştiriciler her platform aynı fiyattan oyunu satışa çıkarmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de oyun fiyatları oyuncu lehine piyasada değişemiyor. Valve adına açılan davada firma yalnız değil. Dosya içerisinde adı geçen Ubisoft, CD Projekt Red, kChamp Games ve Rust LTD firmaları da anlaşma yaptıkları nedeniyle topun ağzındalar. İddialara göre bu firmalar Valve‘ı kullanarak piyasayı manipüle ediyorlar. Bu gelişmelerin ardından akıllara 2019 yılında Epic Games CEO‘su Tim Sweeney‘in yaptığı paylaşım geldi. Sweeney, Steam’in oyun fiyatlarını platformdan platforma farklı sunmak isteyen geliştiricilere hayır deme hakkına sahip olduğunu belirtti. 28 Ocak 2021‘de açılan dava bakalım oyun dünyasında neleri değiştirecek. Yoksa Steam sandığımız kadar masum değil mi bekleyip göreceğiz.

Dijital oyun dünyası sizi de yorduysa, içerisinde birbirinden güzel kutu oyunlarının yer aldığı listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

 

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