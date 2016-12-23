Steam Kış Satışları Sırasında Uzun Bir Süre Çöktü

Steam’in kış satışları 22 Aralık tarihiyle başladı ve daha indirimlerin ilk gününde yaşanan büyük trafik yüzünden bir süre erişilemedi.

Valve’in popüler oyun mağazası Steam’in büyük indirimler yaptığı dönemlerde böyle trafikler görmek artık alışılagelen bir durum oldu. Geçtiğimiz sene ise saldırı altında kalmış ve insanlar başkalarının hesaplarına bağlanmış ve bu hesaplarda bulunan parayı görmüştü. Ancak daha sonra Valve yaptığı bir açıklamayla bunun saldırılara karşı bir güvenlik önlemi olduğunu açıklamıştı.

Valve bu sefer de mağazanın trafik yoğunluğundan dolayı çöktüğünü açıkladı. Bu sefer ki indirimlerin bir diğer büyük özelliği ise Steam ödülleri oylaması. Sonbahar indirimlerinde açıklanan kategorilere aday gösterilen oyunlar şimdi ödül için yarışıyor. Uzun bir süre sonra platform tekrar erişilebilir hale geldi.