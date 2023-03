Steam‘de yılın en çok beklenen kampanyalarından birini duyurdu. “İlkbahar İndirimleri” kapsamında bazı oyunlara yüzde 90’a varan indirimler yapıldı. İndirimle birlikte hangi oyunlar alınır gelin beraber bakalım. Ayrıca indirimler 23 Mart’a kadar devam edecek.

İndirimle birlikte No Man’s Sky, Against the Storm, Dying Light 2 Stay Human, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, Soulstone Survivors, Mount & Blade II: Bannerlord ve daha fazlası gibi şu anda sunulan oyunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Steam Bahar İndirimi tanıtım fragmanına göz atın.

Steam Bahar İndirimi

İndirimlere giren popüler oyunlar

Cyberpunk 2077: 249,50 TL (%50)

Red Dead Redemption 2: 510 TL (%70)

God of War: 197,40 TL (%40)

Disco Elysium – The Final Cut: 15,25 TL (%75)

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu: 349,30 TL (%30)

It Takes Two: 99,99 TL (%50)

Hades: 117,50 TL (%50)

Devil May Cry 5: 98,50 TL (%50)

Hunt: Showdown: 43,60 TL (%60)

No Man’s Sky: 255 TL (%50)

Doom Eternal: 71,60 TL (%60)

Sid Meier’s Civilization VI: 21,90 TL (%90)

Resident Evil Village: 134,50 TL (%50)

Metro Exodus: 46,75 TL (%75)

STAR WARS Jedi: Fallen Order: 27,99 TL (%90)

Inside: 13 TL (%90)

FIFA 23: 349,99 TL (%50)

Mafia: Definitive Edition: 90,65 TL (%65)

Call of Duty: Modern Warfare II: 714,35 TL (%35)

Dying Light: 17,70 TL (%70)

Sleeping Dogs: Definitive Edition: 13,35 TL (%85)

Steam Deck yüzde 10 indirim

Valve ayrıca Steam Deck’in birinci yılını indirimli başlangıç filmleri ve daha fazlasıyla kutluyor.

Gönderide, “Steam Deck ilk kez indirimde! Her üç sürüm de Steam Deck’in gönderildiği bölgelerde Bahar İndirimi süresince yüzde 10 indirimli. Bunların hepsi Steam Deck’in bir yılını kutlamamızın bir parçası. Bugün Steam Deck’e yeni bir özellik ekliyoruz – Steam Deck için başlangıç filmlerini özelleştirme yeteneği. İnsanlar Steam Deck’e özel başlangıç filmlerini nasıl ekleyeceklerini bulalı uzun zaman oldu ve şimdi bunu yerleşik bir özellik haline getirdik. Hatta ekibimiz de bu eğlenceye katılmaya karar verdi ve kendi 20 başlangıç filmimizi oluşturduk”

Ayrıca bkz: PlayStation Plus Mayıs Ayında Game Pass’i Ağlatacak!

“Steam Deck’i başlattığımızdan bu yana (harika) bir yıl geçti! Bunu kutlamak için, Steam Deck’in ilk yılından önemli anları içeren küçük bir video hazırladık, özellikle de SİZLERE vurgu yaparak. Steam Deck, topluluktaki herkes olmadan bu kadar başarılı olamazdı. Steam Deck’i bizim kadar sevdiğiniz için çok mutluyuz ve gelecek yıllara.”