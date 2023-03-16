Sony, PlayStation için bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sistemlerini duyurmuştu. PlayStation Plus Deluxe sistemi bünyesinde barındırdığı oyunlar ile Xbox’ın Game Pass sistemine ciddi bir rakip olacağının sinyallerini vermişti. Bugün ise Mayıs ayında PlayStation sahiplerine sunulacak oyunlar açıklandı. Bu oyunlar Game Pass’i kıskandıracak türden.

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Açıklamalara göre Mayıs ayında sisteme Uncharted Legacy of Thieves Collection, Ghostwire Tokyo, Immortals Fenyx Rising ve Rade 2 gibi AAA oyunlar eklenecek. Bu oyunların yanı sıra sisteme toplamda 17 farklı oyun dahil edilecek. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerine sunulacak olan bu oyunların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Plus Extra ve Deluxe sistemine eklenecek oyunlar

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

PlayStation Classics oyunları

Ridge Racer Type 4 (PS 1)

Ape Academy 2 (PS Premium)

Syphon Filter: Dark Mirror (PS Premium)

Oyunları oynayabilmek için aylık 70 TL olan Deluxe üyeliği almanız gerekiyor. Bu üyelik paketinin fiyatının gayet uygun olduğunu belirtelim. Hele ki sisteme bu ay eklenecek olan oyunları göz önünde bulundurursak, bu fiyata DLC bile alamayacağınızı bilin istiyoruz.