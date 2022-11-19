Geçen yıl Temmuz ayında, Amerikan video oyunu geliştirme şirketi Valve, ilk taşınabilir el oyun konsolunu piyasaya sürdü. Steam Deck adı verilen el oyun konsolu; ABD, İngiltere, Kanada ve daha fazlası dahil olmak üzere belirli pazarlarda mevcuttu. Daha önce, Valve’ın konsolunun bölgesel kullanılabilirliğini genişleteceği bildirilmişti.

Steam Deck hitting India via the grey market. Prices (approx): 64gb for Rs. 62,500 256gb for Rs. 77,000 512gb for Rs. 90,000 Check your local store for details.#steamdeck #pcgaming #india — 0xSkeptic (@RishiAlwani) November 18, 2022

Yeni bir gelişmede, Hint oyun sektörü içinden Rishi Alwani, Steam Deck’in yakında ülkenin oyun pazarına gireceğini açıkladı. Taşınabilir el konsolu, yerel mağazalarda “Grey Market” aracılığıyla satışa sunulacak. Alwani, cihazın tahmini fiyatından da bahsetti. Temel 64 GB modeli 62.500 Rs’den başlayacak, 256 GB ve 512 GB varyantlarının ise 77.000 Rs ve 90.000 Rs fiyat etiketlerini taşıması bekleniyor. Oyun konsolu, ithal edildiğinden beri zaten birkaç satış noktasına ulaştı. Alwani, Valve çeşitli bölgelerde daha fazla ürün sevk etmeye başladığında fiyatların daha da düşmesini bekliyor.

Temel teknik özelliklere gelecek olursak Steam Deck, HD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 7 inçlik bir IPS ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir RDNA 2 GPU ile eşleştirilmiş bir AMD Zen 2 işlemci tarafından desteklenmektedir. Cihaz, 16 GB LPDDR5 RAM ve microSD kart yuvası desteğiyle 512 GB SSD depolama içeriyor. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Type-C, USB 3.2, 3,5 mm ses jakı ve DisplayPort 1.4 desteği de mevcut. Steam Deck, Steam’in kitaplığının yanı sıra Xbox Game Pass ve Epic Games Store’a erişim sunuyor.