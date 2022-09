Starlink nedir? Starlink bölgenizde ne zaman kullanılabilir olacak? Uydu interneti nasıl çalışır?

2020 yılından bu yana bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktıysanız, gökyüzünde daha önce görmediğiniz bazı ışıklar görmüş olabilirsiniz. Bunlar SpaceX‘in Starlink projesinin bir parçasını oluşturan binlerce uydudan bazıları olup alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmişlerdir (Alçak Dünya Yörüngesi (ADY), Dünya’nın etrafında (Yörünge süresi 88 dakika olan) 160 km yüksekliğinden (Yörünge süresi 127 dakika olan) 2000 km (1200 mi) yüksekliğine kadar olan aralığa denk gelen bir yörüngedir).

İlginizi Çekebilir: Akıllı Telefonlar, Starlink İnternetine Bağlanabilecek

Starlink, binlerce küçük uyduyu bizden 550 kilometre yukarıya alçak Dünya yörüngesine (ADY) yerleştirecek bir uydu takımyıldızı projesidir. Uydulardan gelen internet sinyalleri yer alıcı-vericilerine ışınlanacak ve bunlar da yerel olarak yayın yapacak veya doğrudan Starlink yönlendiricinize bağlanacaktır.

Starlink, cep telefonu sinyali, 4.5G veya 5G ile aynı şey değildir. Bir ev, iş yeri veya uzak konumun uydu üzerinden internete bağlanmasına olanak tanır.

Aşağıdaki video uyduların nasıl çalıştığını detaylı şekilde açıklamaktadır (Videoyu Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz).

Yazının yayınlandığı tarih itibarıyla 3.000‘den fazla Starlink uydusunun gezegenin etrafında döndüğü biliniyor. SpaceX, Starlink aracılığıyla tüm dünyaya internet erişimi sağlamak için 12.000 kadar uyduyu daha fırlatmayı planlıyor. Şirket, uydu sayısının 30.000‘e kadar ulaşmasını planlıyor (bazı kaynaklar toplam sayının 42.000‘e kadar çıkabileceğini belirtiyor).

Bu rakam, Şubat 2022’de jeomanyetik bir fırtınanın fırlatılmalarından kısa bir süre sonra 38 Starlink uydusunu yok etmesiyle hafif bir düşüş yaşadı. 49 uydu içeren bir fırlatma grubundan sadece 11’i olaydan kurtulurken, geri kalanı Dünya atmosferine yeniden girdi.

Uydu internet, kablolu internete benzer şekilde çalışır, ancak kablolu internetteki sabit ekipmanların aksine hareketli olan birkaç parça vardır. İşte uydu internetin nasıl çalıştığına dair kısa bir özet:

Uydu internetin temel çalışma prensibi budur.

Starlink ilk kez piyasaya sürüldüğünde 1 Gbps‘ye kadar hızların reklamı yapılıyordu. Şirket, 2021‘de bu rakamı iddialı bir rakam olan 10 Gbps‘ye çekerek, mevcut çoğu gigabit internet hizmetinden çok daha hızlı hâle getirdi. Ancak birçok kullanıcının yaptığı hız testlerinden gördüğümüz kadarıyla gerçek hızların şirketin belirtiği hızlara yaklaşamadığı da görülüyor.

Satellite 2020’de konuşan SpaceX CEO‘su Elon Musk, şirketin “20 milisaniyenin altındaki gecikmeyi hedeflediğini, böylece birisinin rekabetçi bir düzeyde hızlı yanıt veren bir oyunu oynayabileceğini” ve bunun da olağanüstü olacağını söylemişti.

Starlink, Ağustos 2020’de ilk kez kullanıma sunulduğunda beta programı Seattle, Chicago ve Portland gibi ABD ve Kanada’nın yüksek enlem bölgelerindeki kullanıcılarla sınırlıydı. Hız testlerindeki umut verici sonuçlar, o zamanlar Starlink için bir nimetti ve şirketi uydu fırlatmalarını sürdürmeye teşvik etmişti. Örneğin, 2020 yılında bir grup Reddit kullanıcısı, konumların aralığını ve çeşitliliğini göstermek için kullanışlı bir Starlink hız testi listesi oluşturmuşlardı.

Starlink yaklaşık iki yıldır çalışır durumda olduğundan, belirli alanlarda ne kadar hızlı olduğunu anlamak her zamankinden daha kolay bir hâle geldi. Daha fazla uydu çevrimiçi hale geldikçe ve artan sayıda Starlink abonesine daha iyi kapsama alanı sunuldukça, Starlink’in internet hızı dönem boyunca arttı. Aşağıdaki resim, Starlink’in ortalama hızının istikrarlı genel büyümesini gösterirken, 300 Mbps’yi aşan hız testlerinin artık olağan olduğu ve bazı testlerin 600 Mbps civarında olduğu görülmektedir.

Cevap, internet servis sağlayıcınıza bağlıdır. Türkiye’de son kullanıcılar 10 Gbps hızında fiber internet kullanabiliyorlar (Fakat bu hızlar oldukça sınırlı bölgelerde ve yüksek fiyatlara sunuluyor). Starlink şu anda fiber kadar hızlı değil ama bazı alternatif internet teknolojilerinden daha hızlı. SpaceX’in devasa projeler sunma geçmişi göz önüne alındığında, Starlink, önceki resimde görüldüğü gibi, giderek daha yaygın hâle gelme potansiyeline sahip.

Starlink’in ülkemizdeki çoğu fiber bağlantıdan daha hızlı olduğu ise bir gerçek.

Ayrıca, Starlink’in fiber servislerle rekabet etmeye çalışmadığını da bilmek gerekir. Bunun yerine, Starlink kırsal kesimdeki ve uzak bölgelerdeki kullanıcıları hedef alıyor ve bu insanlara önceden düşünülenden çok daha hızlı (veya en azından daha yüksek hızlarda ve daha az kısıtlamayla) internet sunuyor.

Starlink uydularının hepsinin yörüngeye oturmasıyla, hizmetin dünyanın tamamına sunulması bekleniyor. Şu anda Starlink, ABD’nin çoğu, Kanada, Avrupa’nın büyük bir kısmı ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 32 ülkede kullanılabilir durumda ve çok sayıda ülke de bekleme listesindedir.

Starlink, ülkemizde kullanıma sunulabilir, ancak hizmeti kullanıp kullanamayacağımız yasal düzenlemelere bağlıdır.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D

— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022