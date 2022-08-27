Tesla arabaları Starlink internet avantajına sahip oluyor. Elon Musk, yaklaşmakta olan Starlink V2 uydu hizmetinin şebeke olmayan bölgelerde bile cep telefonlarına internet bağlantısı sağlayabileceğini duyurdu. Musk, Tesla otomobillerinin benzer bir hizmet sunacağını doğruladı, bu da telefonları çalışmadığında bile internete erişebileceğini gösteriyor.

Ancak, nasıl çalışacağını veya kullanıcıların bağlantılardan ne kadar erişim elde etmeyi bekleyebileceğini açıklamadı. Elon Musk, Twitter’da Starlink V2’nin gelecek yıl piyasaya sürüleceğini onayladı. SpaceX‘in, geleneksel hizmetin bulunmadığı alanlarda kullanıcıların bağlantı sağlamasına yardımcı olmak için T-Mobile ve diğer operatörlerle ortaklık kurduğu bildiriliyor.

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Kullanıcılar, uydu bağlantısını kullanırken herhangi bir mesajın gönderilmesinde veya alınmasında bir miktar gecikme yaşayabilir. Kişi kolayca sesli arama yapabilecek ve kısa mesaj da gönderebilecek, ancak görüntülü aramalar düzgün çalışmayacak. Musk, bağlantının hücre bölgesi başına 2 ila 4 Mbit olacağını söyledi.

Bu nedenle, düşük bant genişliği nedeniyle, insanlar yalnızca arama veya mesajlaşma gibi temel özellikleri kullanabilecekler. Ayrıca WhatsApp ve iMessages gibi popüler mesajlaşma uygulamalarının şebeke olmayan bölgelerde daha sorunsuz bir mesajlaşma deneyimi sunmak için T-Mobile ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi. T-Mobile’ın bu hizmet için ne kadar ücret alacağı veya ücretsiz bir hizmet olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.