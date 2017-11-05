StarCraft II, Tamamen Ücretsiz Oluyor!

StarCraft II, Tamamen Ücretsiz Oluyor!

5 Kasım, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Blizzard’ın yaptığı açıklamaya göre sevilen oyunlarından biri olan StarCraft II, 14 Kasım tarihinden itibaren ücretiz bir yapıya geçiyor.

Blizzard tarafının az ama genel olarak çok büyük kitlelerce oynanan oyunları mevcut. World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Diablo II ve Starcraft II olarak şu anda piyasada oynanabilir yapımlara sahip olan firmada StarCraft II, Diablo III, WoW ve Overwatch para ile satın alınabilen online tabanlı oyunlar olarak dikkat çekiyor.

Fakat Blizzard tarafından gelen açıklamaya göre StarCraft II, artık free-to-play, yani tamamen ücretsiz yapıda bir oyun olacak. Üzerinden 7 yıl geçen StarCraft 2: Liberty Wings’in 14 Kasım tarihinde ücretsiz olacağını duyuran firma, SC II’nin ek paketleri olan Heart of the Swarm ve Legacy of the Void’i ise 14,99 Dolar değerindeki fiyatlar ile sunacak.

Aynı zamanda Commanders tarafında 5. seviyeye kadar ücretsiz yapı sunacak oyunda seviyeli, yani ranked kısmı ise ücretsiz açılabilecek. Asıl amanının StarCraft II’yi e-spor dünyasında popülerleştirmek olduğunu düşündüğümüz yapıda aynı zamanda Overwatch 2 çalışmaları olduğunu da hatırlatmak gerek.

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