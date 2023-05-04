Arkadaşlara yapılacak sohbetin yanında içilen aromalı bir kahvenin verdiği zevki bilmeyeniniz yoktur. Bu bağlamda Starbucks, Kahve Dünyası, Coffy gibi firmalar bulunuyor. Günümüzde birçok insan sabah vakitlerini, öğle aralarını buralarda geçiriyor; çalışırken ise Yemeksepeti, Getir gibi hizmetlerden kahve siparişi veriyorlar. Benim gibi kahve bağımlılarının en uğrak noktalarından birisi olan Starbucks fiyatlarına zam yaptı.

Filtre kahve (orta): 39 TL

Ffiltre kahve (orta): 44 TL

Americano: 42 TL (küçük)

Iced Caffé Latte: 48 TL (küçük)

Iced White Chocolate Mocha: 63 TL (küçük)

Caramel Macchiato: 59 TL (küçük)

Cool Lime: 62 TL (küçük)

Berry Refresha: 62 TL (küçük)

Cappucino: 48 TL (küçük)

Espresso: 29 TL (tek)

Türk kahvesi: 35 TL (tek)

Starbucks fiyatlarını devamlı olarak yukarı yönlü güncelliyor. Starbucks yerine tercih edilebilecek alternatiflerden Coffy’yi tavsiye ederim. Kullandığı kahvelerin kalitesi olsun, içecek çeşitliliği olsun bir kahve bağımlısı olarak benim ilk tercihim Coffy oluyor.

Ancak yeteri sayıda şube bulunmuyor. Coffy yerine Arabica veya Kahve Dünyası da tercih edilebilir. Bunların dışında birçok seçenek bulunuyor. Özellikle bu firmaların büyük bir çoğunluğunun fiyatlarının Starbucks’ın fiyatlarından ucuz olması onları daha da tercih edilebilir hale getiriyor.



Starbucks’ın “yukarı yönlü fiyat güncellemelerinden” sonra bakalım öbür zincir kahveciler ne yapacak?