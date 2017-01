Star Wars’ın 8.Filminin İsmi Açıklandı: The Last Jedi!

Sadece isminin açıklanması bile hepimizi heyecanlandırmaya yetti.

Bir seveni olun ya da olmayın; 7’den 70’e hepimizin bildiği bir seri olan Star Wars; 8. Bölümü ile tekrardan beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde StarWars.com resmi sitesinden duyurulan haber, serinin bu bölümünün isim takısını da açıklamış oldu. Buna göre 8.Film artık Star Wars: The Last Jedi olarak isimlendirilecek. Rian Johnson’ın yazıp yöneteceği filmin yapımcı koltuklarında ise Kathleen Kennedy, Ram Bergman, J.J. Abrams, Jason McGatlin, ve Tom Karnowski isimleri oturmakta.

“The Last Jedi” ismini gördüğümüzde oluşan kafa karışıklığını şimdiden giderelim zira “Jedi” ismi hem tekil hem de çoğul kelimeler için kullanılabilir bir isim. Bu anlamda “Son Jedi” Rey ya da Luke olabilir fakat ikisi de olabilir. Bunu, filmin çıkış tarihi olan 15 Aralık 2017 tarihinde göreceğiz. Ayrıca, paylaşılan resimdeki logo’ya baktığımız zaman, serinin bu filminin daha “karanlık bir havada” olacağını söyleyebiliriz. Kırmızı renkli puntosu ile daha önce seride hiçbir filmde görmediğimiz logo, 8.Bölümün adeta havasını simgeleyen nitelikte. Kırmızı renkli logo uygulaması seride daha önce sadece “Revenge of the Jedi” filminde kullanılmış daha sonra da filmin isminin değişmesi ile (Return of the Jedi) kullanılan kırmızı logo’da değiştirilmişti.