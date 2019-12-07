Star-Wars için hazırlanan Coca-Cola şişeleri tanıtıldı!

20 Aralık tarihinde çıkacak Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için özel üretilen Coca-Cola şişeleri duyuruldu.

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The Rise of Skywalker, 20 Aralık’ta beyaz perdedeki yerini alacak. Film için pek çok firma, seriyle alakalı farklı ürünleri satışa sunuyor. Star Wars’un merakla beklenen yeni filmi için Coca-Cola da kollarını sıvadı. Özel yapım şişelerin etiketine dokunulduğu zaman Rey ve Kylo Ren, aydınlanan ışın kılıçlarıyla birlikte beliriyor.

Bunun etiket altına yerleştirilen özel ufak OLED panel ile sağlayan firma, gerçekten etkileyici bir çalışmaya imza atmış durumda. Inuru firmasının tasarladığı sisteme göre, etikete dokunulduğunda LED’lere elektrik akımı gönderen bir devre tamamlanıyor ve Star-Wars figürleri etikette beliriyor.

Özel etikette bulunan pil ile animasyonun en az 500 kez tekrarlandığı aktarılırken, üretimde nadir toprak elementlerinin kullanılmadı, bu açıdan da etiketin çevre dostu olduğu belirtiliyor.

Coca-Cola, Star-Wars için hazırladığı bu şişeleri Singapur’da satışa sunacak. Yapılan açıklamaya göre bu şişelerden sadece 8 bin adet hazırlanmış ve onlar da Singapur’da gerçekleşecek olan ‘Galactic Hunt’ etkinliği kapsamında yalnızca 8.000 şişeyi piyasaya sürecek.

The Rise of Skywalker filmi için daha birçok özel aksesuarın hazırlandığı ve satışa çıkarılacağı söylentiler arasında. İlk tepkilere bakılırsa bu tarz ürünler, Star-Wars serisinin yeni filmini bekleyen hayranlarını memnun etmiş gibi görünüyor.