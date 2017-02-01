EA Games tarafından hissedarlara gönderilen finansal raporlara göre Star Wars Battlefront’un devam oyunu yakında gelebilir.

Yeni Star Wars Battlefront’un orijinal oyunun aksine tek oyunculu hikaye modu da yer alacak. 2015 yılında çıkan Battlefront, film serisinin orijinal üçlemesinden karakterlerini ve mekanlarını içeriyor. Yapılan açıklamaya göre yeni oyun filmin bir çok çağından ögeler içerecek.

Orijinal Battlefront, Battlefield oyunlarının geliştiricisi DICE tarafından geliştirildi. Yeni oyunda ise DICE, yeni Montreal merkezli EA stüdyosu Motive ve Burnout ile Need for Speed’in geliştiricisi Criterion birlikte çalışacak. Battlefront’un sanal gerçeklik eklenti paketini de Criterion geliştirmişti. EA’in raporuna göre henüz başlığı belli olmayan oyun bu yılın Aralık ayında çıkabilir. Ancak hangi platformlara çıkacağı henüz belli değil.

Battlefront’un dışında EA’in raporunda Mass Effect’in geliştiricisi BioWare’a ait bir proje daha var. Bu projenin detayları belli değil. Ancak raporda aksiyon oyunlarına yeni bir soluk getirme potansiyelinin olduğu ve çoklu oyuncu modunda yeni yollar açacağı belirtiliyor.