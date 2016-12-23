Star Wars Battlefront 3’ün Videoları İnternete Sızdı

EA Games 2015 yılında Star Wars Battlefront oyunu yayınlamadan çok önce serinin üçüncü oyunu üzerinde çalışmalar yapılıyordu.

Free Radical Design Star Wars Battlefront 3 üzerinde çalışırken proje rafa kaldırıldı ve daha sonra 2015 yılında EA’den karşımıza çıktı. Bundan sonra bir daha hiç bahsedilmeyen oyunun bazı videoları karşımıza çıktı.

Videoda bir grup klon askeri, savaş droidlerine karşı amansız bir mücadeleye giriyor. Video oyunun muhtemelen ilk bölümünden hatta ilk görevinden. Videoda görüldüğü kadarıyla oyunun sesleri çok kötü diğer taraftan oyunun videodaki kısmı grafik olarak neredeyse tamamlanmış.

FuZaH isimli YouTube kullanıcısının yayınladığı videonun nereden geldiğini bilmiyoruz. Ancak EA bu oyunu tamamlayıp Legacy adı altında çıkarsa gerçekten harika olurdu. FuZaH kullanıcısının kanalında oyuna dair başka videolar da yer alıyor.