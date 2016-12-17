EA’nin açıklamalarına göre Star Wars: Battlefront 2’de belirli bir konu işlenecek.

Oyuna gelen eklenti paketleri ile oyuncu arayan Battlefront, devam oyununda önemli bir hatasını tekrarlamayacak gözüküyor. Buna göre, içerisinde herhangi bir konu barındırmayan ilk oyun, duyurulan devam oyununda tekli-oyuncu (single-player) barındıracak.

EA‘nin bir çalışanı olan Justin McCully, Battlefront‘un çoklu oyuncu (multiplayer) kısmı hakkında konuşurken, serinin devam oyunu hakkında önemli bilgiler verdi: “İlk oyunun (Battlefront) odaklandığı kısım, yapımcı şirket DICE‘ın üstesinden güzel bir şekilde geldiği multiplayer modu oldu. Bu bir stratejiydi. Şimdi ise bu evreni genişletiyoruz; hangi karakterler oynatılabilir, hangi hikayeler anlatılabilir, hatta hangi hikayeler film versiyonu ile kapışabilir bunları Lucasfilm Hikaye Grubu ile tartışıyoruz.” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Multiplayer kısmının güzel oluşunu oyunun sevenleri tarafından belirli bir şekilde duyduk. Ama bu yeterli değil, onlar (sevenlerden, oynayanlardan bahsediyor) paketin tüm içeriğini istiyorlar. Böylelikle şu anda takım, bir konu üzerinde çalışarak tekli oyuncu modunu getirmeye odaklanmış durumdalar.”

McCully ayrıca Battlefront 2‘nin çıkış tarihinden de bahsetti. Planlanan zamana göre, oyun 2017 yılının son çeyrek döneminde çıkacak. Gelecek yeni filmleri de içereceğini varsayarak, oyunun, ilk oyundan çok daha büyük olacağı sonucunu çıkarabiliriz.

Tüm bu sözlerden yola çıkarak, Battlefront 2‘de single-player kısmı görebilecek ve bir konuyu yaşayabileceğiz gibi duruyor. “Bunca zamandır bu düşünceleriniz nerelerdeydi?” diyerek, oyun içerisinde güzel bir hikaye yaşamayı umut ediyoruz.