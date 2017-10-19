Star Wars BattleFront 2 Single Player Fragmanı Yayımlandı!

Star Wars BattleFront 2 Single Player Fragmanı Yayımlandı!

19 Ekim, 2017 Oyun, Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Multiplayer modu ile çoktan karşımıza çıkmış ve bir çok kullanıcısına erken erişim hakkı sağlamış olan Battlefront 2, Single Player modunu bir süredir sessiz ve haberlerden uzak tutuyordu, ta ki şimdiye kadar.

Battlefront II PS4, Xbox One ve PC için 17 Kasım‘da piyasaya sürülecek. DLC, haritalar ve modları bedava olsa da, oyunun sahip olacağı sandık sistemi üzerinden bir kozmik pazarına sahip olacak. Bu pazarlamanın Multiplayer dengesini bozma şansına sahip olmasına karşın, endişelenen bir çok kullanıcı olsa da, DICE yaptığı açıklamalar ile kullanıcıların endişelenmesi gereken hiç bir şey olmadığını, pazarlama sisteminin yalnızca kozmik eşyalar içereceğini açıkladı.

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