STALKER 2 sakin bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor!

STALKER 2 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen aksiyon korku oyununun geliştirilme sürecine dair yeni bir yazı yayımlandı.

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STALKER 2 oyununun yapımı sakince ilerliyor!

Oyun dünyasının bir dönemler efsanevi oyunları ayarında yerini alan STALKER, serinin yeni oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. GSC Game World tarafından geliştirile oyun, açık dünya korku ögeleri ile hayranlarını karşılamayı planlıyor. Oyunun geliştirilme sürecine dair yeni bir blog yazısı yayımlayan geliştirici firma, hayranların beklentilerinin farkında olduklarını belirtti. Yakın zamanda hayranlara özel bir oynanış videosu yayınlayacağı öğrenilen firma, oyunun geliştirilme sürecinin gayet sakin ve rahat bir şekilde ilerlediğini duyurdu.

STALKER 2 için tüm imkanları kullandıklarını belirten firmanın halka ilişkiler uzmanı Zakhar Bocharov, oyunun yeni nesil hissiyatını tam anlamıyla yaşatacağını bildirdi. PC ve Xbox Series X/S platformlarına özel olarak çıkacak olan oyun, RTX teknolojisinden de faydalanacak. Xbox Series X/S sürümünde herhangi bir sıkıntının ortaya çıkmadığını belirten Zakhar Bocharov, oyunun Xbox Series X konsolunda 120 FPS değerine ulaşabildiğini açıkladı. Oyunun en kaliteli haline ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Zakhar Bocharov, oyunun hazır olduğunda piyasaya sürüleceğini aktardı. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak olan oyun, çıktığı gün Game Pass abonelik sistemine de dahil olacak.

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