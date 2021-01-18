Oyun
STALKER 2 sakin bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor!
STALKER 2 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen aksiyon korku oyununun geliştirilme sürecine dair yeni bir yazı yayımlandı.
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STALKER 2 oyununun yapımı sakince ilerliyor!
Oyun dünyasının bir dönemler efsanevi oyunları ayarında yerini alan STALKER, serinin yeni oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. GSC Game World tarafından geliştirile oyun, açık dünya korku ögeleri ile hayranlarını karşılamayı planlıyor. Oyunun geliştirilme sürecine dair yeni bir blog yazısı yayımlayan geliştirici firma, hayranların beklentilerinin farkında olduklarını belirtti. Yakın zamanda hayranlara özel bir oynanış videosu yayınlayacağı öğrenilen firma, oyunun geliştirilme sürecinin gayet sakin ve rahat bir şekilde ilerlediğini duyurdu.
STALKER 2 için tüm imkanları kullandıklarını belirten firmanın halka ilişkiler uzmanı Zakhar Bocharov, oyunun yeni nesil hissiyatını tam anlamıyla yaşatacağını bildirdi. PC ve Xbox Series X/S platformlarına özel olarak çıkacak olan oyun, RTX teknolojisinden de faydalanacak. Xbox Series X/S sürümünde herhangi bir sıkıntının ortaya çıkmadığını belirten Zakhar Bocharov, oyunun Xbox Series X konsolunda 120 FPS değerine ulaşabildiğini açıkladı. Oyunun en kaliteli haline ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Zakhar Bocharov, oyunun hazır olduğunda piyasaya sürüleceğini aktardı. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak olan oyun, çıktığı gün Game Pass abonelik sistemine de dahil olacak.
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Genel
Google Stadia kullanıcıları Hitman 3’te URL ile senaryo paylaşacak!
Google Stadia oyun dünyasına ilginç bir yenilik daha getiriyor. Hitman 3 oyuncuları platform sayesinde oluşturdukları senaryoları URL ile paylaşabilecekler.
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Google Stadia ile oluşturduğunuz senaryoları URL yoluyla paylaşabilirsiniz!
Buluttan oyun hizmeti denilince akla gelen ilk platformlar arasında yerini alan Google Stadia, ilginç bir yeniliği oyun dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor. Oyuncular arasında daha entegre bir yapı sunmak isteyen platform, Hitman 3 ile birlikte bunun için ilk adımları atmaya başlayacak. Hitman 3 içerisinde oyuncuların kendi oluşturdukları senaryoları paylaşma imkanı getiren platform, sadece bir basit URL ile bunu mümkün kılmaya hazırlanıyor.
Bu sayede oyuncular arası iletişimi kuvvetlendirmek isteyen servis, yayıncılar için de yeni bir içerik oluşmasını sağlamış olabilir. Hitman 3 içerisinde bir rekabet ortamının dahi oluşma ihtimali göz önünde bulunuyor. 20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan Hitman 3, oyun dünyasında aktif olarak her alan neredeyse her konsola uğrayacak. PC, Xbox One, PS 4/5, Xbox Series X/S tarafında donanım gücünden yararlanacak olan oyun, Nintendo Switch ve Google Stadia ile de buluttan oyun oynama teknolojisini kullanıcılarına sunacak. Ön siparişe açılan oyunu ilgili platformların mağazalarından sipariş edebilirsiniz. Bakalım Hitman 3 getirdiği yenilikleri ile birlikte oyun dünyasının ilgi çekici yapımları arasında yerini almayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Haber
Steam Ay Yeni Yılı İndirimi tarihleri sızdırıldı!
Valve, Steam indirim tarihlerini genellikle önceden duyurmaz. Fakat çoğu zaman bu indirim tarihleri çeşitli kaynaklar tarafından sızdırılır. Eskiden bu tarz tarih sızıntıları çok fazla gündeme gelmez ve doğruluk ihtimali düşük olurdu. Günümüzde ise bu sızıntılar çoğunlukla güvenilir kaynaklardan ve doğru bilgilerle kullanıcılara ulaştırılıyor.
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Steam Ay Yeni Yılı İndirimi ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz ayın sonunda gerçekleşen Steam Kış İndirimleri‘nin ardından şimdi yeni bir indirim haftası gündeme geldi. Kış indirimlerinde alamadığınız veya kaçırdığınız oyunlar, bu indirim döneminde uygun fiyata alınabilir olacak. Sızıntılara göre Steam Ay Yeni Yılı İndirimi, 11 Şubat 2021’de başlayacak ve 15 Şubat’a kadar devam edecek. Bu indirim dönemi, kış ve yaz indirimleri kadar uzun sürmese bile kaçırılan fırsatları tekrardan yakalama şansı sunuyor. Geçtiğimiz yıl Ay Yeni Yılı İndirimleri‘nde gece pazarı etkinliği gerçekleşmişti. Bu etkinlikte arka planlar, simgeler ve sohbet odası efektleri gibi çeşitli kozmetik ögeler alınabiliyordu.
Bu yıl, puan dükkanı Steam’e eklendiği için geçtiğimiz yıl gerçekleşen gece pazarı etkinliği yerine başka bir etkinlik gelebilir. Gelecek etkinlik ile Steam leveli geliştirilebilir veya kozmetik ögeler kazanılabilir. İndirimlerin gerçekleşeceği tarihler ve etkinlik ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ortaya çıkan bu sızıntıların doğru olması ve indirimlerin başlaması halinde detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Genel
Hitman 3 Nintendo Switch’e de gelecek!
Hitman 3 Nintendo Switch için de çıkış yapacak. Merakla beklenen oyunun Switch versiyonu 20 Ocak tarihinde hayranlarını karşılayacak.
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Hitman 3 Nintendo Switch sürümü 20 Ocak’ta piyasada olacak!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Hitman, yeni oyunu ile birlikte çıkabilecek tüm platformlara uğramayı hedefliyor. IO Interactive yapımı oyun serisi, yeni nesil konsolların gücünü ne kadar sınamak istese de, daha küçük çaplı mobil konsol sayılabilecek Nintendo Switch‘e de uğrayacak. Duyuruyu Twitter üzerinden yapan yapımcı firma, Nintendo Switch kullanıcılarına müjdeyi verdi. 20 Ocak tarihinde Nintendo Switch, PC, PS 4/5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarına uğrayacak olan yapım böylelikle birçok kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirebilecek.
HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw
— IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021
Eski yeni nesil demeden her platforma uğrayacak olan Hitman 3, Nintendo Switch oyun konsolunda ilginç de bir şey deneyecek. Oyunculara internete bağlanma zorunluluğu getiren oyun, konsolda buluttan oynama imkanını sağlayacak. Hem konsolun gücünün kullanılacağı hem de bulut sunucularının işleneceği oyunda firma, oyuncuların görsel kaliteden mahrum kalmasını istemiyor. Daha önce Control oyununun denendiği bu sistem yer yer övgüleri toplarken, yer yer de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu son gelişmeler ile birlikte oyun ile alakalı beklentiler artmaya başladı. Bakalım IO Interactive Nintendo Switch kullanıcılarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak Hitman’i bekleyene kadar eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
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