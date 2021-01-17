Audi, 2035’e kadar bütün modellerini elektrikli yapmayı planlıyor!

Son zamanlarda otomotiv endüstrisinde elektrik devrimi rüzgarı esiyor. Büyük markaların elektrikli modelleri piyasaya sürmesiyle, ilerleyen zamanlarda bunların içten yanmalı motor pazarına tehdit oluşturacağını söylemek mümkün.

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Audi‘nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlardan tamamen kurtulmayı planladığı söyleniyor. Audi CEO‘su Markus Duesmann‘ın WirtschaftsWoche‘ye yaptığı açıklamalarda ise kesin bir tarih vermeyerek bu dönemin çok da uzakta olmadığını söyledi.

Ekonomik başarı ile çevreyi korumanın birlikte güzel olduğunu söyleyen Duesmann, önümüzdeki aylarda bu tarihlerin açıklanmaya hazır hale geleceğini söylüyor. Söz konusu tarihler ise hangi fabrikaların içten yanmalı motorlu araçların üretiminden elektrikli araç üretimine geçeceğini belirleyecek.

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Audi, bir süre önce VAG‘ın yazılımlarını geliştirmekten sorumluydu. Şimdilerde ise Porsche ile birlikte grubun en son teknoloji elektrikli araç mimarisini geliştiriyor. Alman üreticinin elektrikli araçlara verdiği önem, 2015 Dieselgate skandalından sonra daha da arttı.

Her geçen gün daha fazla ülkenin içten yanmalı araçları yasakladığı şu zamanlarda, elektriğe yatırım yapmak gayet mantıklı bir karar diyebiliriz. Audi’nin paylaştığı verilere göre markanın ilk %100 elektrikli modeli e-tron SUV, 2020 yılında Norveç’te en çok satan araç oldu. Tabi Audi’nin içten yanmalıları bırakması, elektrikli modellerin başarısına bağlı.

Audi şu anda global olarak 17 adet plug-in hibrit modele sahip. Bu yılın sonlarında ise e-tron GT modelini tanıtacak.

Kaynak: WirtschaftsWoche, Carscoops