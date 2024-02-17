Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Popüler gizlilik odaklı platform Nitter kapandı. Son yıllarda kullanıcılarına Twitter’da (X’te) özgürce dolaşma ve takip edilmeme özgürlüğü sunan Nitter, artık erişilemez hale geldi. Stalk meraklıları bu haberi okuyunca sinir krizi geçirebilirler.

Nitter Kapandı, X Hesaplarını Takip Etmek İçin Artık Hesap Açmak Zorundasınız

Nitter’ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, son 2 yılda Nitter, Twitter’a 10 milyarın üzerinde istek göndererek kullanıcıların takip edilmesini ve reklamlardan korunmasını sağlamış ve hızlı bir kullanıcı arayüzü sunmuştu. Ancak şimdi, bu sevilen platform sona erdi.

Nitter, kullanıcılara herhangi bir Twitter (X) hesabı açmalarına gerek kalmadan, Twitter kullanıcılarını takip etme özgürlüğü sunuyordu. Bu platform sayesinde profili gizli olmayan tüm hesapların yaptığı paylaşımları görebiliyordunuz. Ne yazık ki artık bu mümkün olmayacak.

Platformun ana geliştiricisi Zed, projeyi sürdürmek için büyük çaba harcadı ancak Twitter’ın sıkı önlemleri ve erişimi kısıtlama politikaları, platformun devamını imkansız hale getirdi. Twitter, Elon Musk yönetiminde ağlarını kapatmak ve kullanıcıların üçüncü taraf platformlara erişimini sınırlamak için adımlar atmıştı.

Platform, X’teki içeriğe erişimi sağlamak için kullanılan geçici token üretme tekniğinin de engellenmesiyle beraber artık resmen bitti. X yönetimi, bir süredir kan kaybeden platformu toparlamak için platformu üçüncü taraflara kapatıyor ve kullanıcıları hesap açmaya zorluyor.

Platformun kapanması, gizlilik ve güvenlik odaklı kullanıcılar için büyük bir kayıp. Ancak bu durum, teknoloji kullanıcılarını daha bilinçli olmaya ve güvenliklerini daha fazla önemsemeye teşvik ediyor. Teknoloji dünyasında, şirketlere güvenmek yerine açık kaynaklı ve topluluk odaklı çözümleri tercih etmek önem kazanıyor.

Nitter’ın kapanması, kullanıcıların dikkatini güvenlik ve gizlilik odaklı platformlara yönlendiriyor. Teknoloji dünyasında, güvenlik bilinci ve gizlilik önlemlerinin daha da artması bekleniyor. Ancak X gibi platformların bu tarz davranışları yüzünden açık kaynak kodlu alternatifler bir bir ölüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce X hesabı açmak zorunda bırakılmak doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!