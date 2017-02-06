Square Enix Finansal Raporlarını Açıkladı.

Final Fantasy, Hitman ve Just Cause gibi yapımlardan tanıdığımız Square Enix; finansal raporlarını sundu.

Getirdiği oyunlarla adeta oyun sektörünün temel taşlarından olan oyun yapım şirketi Square Enix, son 9 ayın mali raporlarını açıkladı. 31 Aralık 2016’da son bulan ilgili mali rapora göre, şirketin tüm gelir ve kâr oranları yüzleri güldürmekte.

Açıklanan raporun temel aldığı periyoda göre; geçen yıl 1.3 milyar dolar olan şirket gelirleri, bu sene 1.7 milyar dolara çıkmış durumda. Bunun yanında, şirketin kâr miktarı 31 milyon dolar olarak belirtildi. Yüzde 24.4 oranı ile gelir; yüzde 26 ile de kâr oranının artmasıyla Japonya kökenli şirket, içinde bulunduğumuz sene boyunca yoluna emin adımlarla ilerleyecek gözükmekte. Durum böyle olunca da, oyun sektörünün ne kadar gelişmekte olduğunu ve barındırdığı büyük potansiyeli rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Final Fantasy XV ve Rise of the Tomb Raider‘ın raporda yer bulmaları, bu oranları fazlasıyla arttırdığını söyleyebiliriz. Final Fantasy XV geçtiğimiz kasım ayında çıkmış ve tam 6 milyon kopya satmıştı.