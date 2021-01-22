Dolandırıcılar “Aşı sıranız geldi” mesajlarıyla kandırıyor

Krizi bir fırsat haline getiren dolandırıcılar şimdide insanları korona aşısı ile kandırmaya başladılar. Siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguluyorlar.

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı CoronaVac‘ın yaygın uygulamasına 14 Ocak‘ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı, belirlenen öncelik sırasına göre yapılıyor ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Aşı Sıranız Geldi” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.

Siber dolandırıcılar, kötü amaçlı yazılımları yaymak, aşı sırası bekleyenlerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, aşı sırası bekleyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

Dolandırıcılar, gönderdikleri SMS’te “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. Randevu oluşturmak için SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu konuyla ilgili olarak; “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılar tarafından kurban olmaktan kurtulabilirsiniz” dedi.

Ayrıca Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, www.covid19asi.saglik.gov.tr ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında da bulundu.

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