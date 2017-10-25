Spotify’dan Stranger Things’in Yeni Sezonu İçin Büyük Sürpriz

Netflix’in en çok beğenilen orijinal yapılanlarından Stranger Things’in ikinci sezonuna sayılı saatler kalmışken Spotify’dan büyük bir sürpriz geldi.

Spotify’ın yeşil ve siyah renklerdeki arayüzü, Stranger Things dizisindeki öteki dünyanın renklerine bürünüyor. Uygulamanın arayüzü bir anda siyah ve lacivert renklerine bürünüyor ve flaş ışıkları parlamaya başlıyor.

Bunu aktif hale getirmek ise oldukça kolay. Platformda yer alan Stranger Things müziklerinden birini açmak yeterli. Şarkı başladıktan bir kaç saniye sonra platform Demogorgon dünyasının renklerini alıyor.

Bu süpriz sadece internet tarayıcısında çalışıyor. Ancak yakında masaüstü uygulamalarına da gelebilir. Ayrıca özellik sadece Stranger Things’in müzikleri açıldığında etki ediyor. Diğer şarkılarda ise herhangi bir değişiklik olmuyor.