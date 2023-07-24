Bugün itibarıyla popüler müzik yayın platformu Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaparak müşterilerini yeni fiyatlarla karşı karşıya bıraktı. Daha önce aylık 29,99 TL olan “Bireysel” abonelik paketi, %33’lük bir artışla 39,99 TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte müşteriler, şimdi aynı hizmet için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

“Duo” abonelik paketi de zamdan nasibini aldı. Eskiden 39,99 TL olan paket, 54,99 TL’ye yükseltildi, bu da %37’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Özellikle çiftler tarafından tercih edilen bu paket, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Aynı şekilde, “Aile” abonelik paketi de zamdan etkilenenler arasında yer aldı. Önceden 49,99 TL olan aylık ücret, şimdi %30’luk bir artışla 64,99 TL olarak belirlendi. Aileler için daha uygun olan bu seçenek de artık daha yüksek bir maliyetle gelecek.

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Üniversite öğrencileri için sunulan “Öğrenci” paketi de fiyat artışından payını aldı. Daha önce 14,49 TL olan aylık ücret, %51’lik bir artışla 21,99 TL’ye yükseltildi. Öğrenciler, bütçelerine daha fazla dikkat etmek zorunda kalacakları için bu zammın etkilerini hissedecekler.

Spotify, hizmetlerindeki bu fiyat değişiklikleriyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, küresel müzik yayın platformunun Türkiye’de de artan maliyetler ve diğer faktörler nedeniyle bu zammı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Mevcut aboneler, yeni fiyatların onları ne zaman etkileyeceği ve zamdan kaçınmak için alternatif seçeneklerin olup olmadığı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece değişiklikten etkilenecekler. Müşteriler, bu zamların ardından hizmet kalitesi ve diğer özelliklerle ilgili olarak daha dikkatli bir değerlendirme yapacaklarından şüpheleniliyor.

Son olarak, Spotify’ın Türkiye’deki fiyat politikasında ne gibi değişiklikler yapacağı ve müşterilerin bu yeni fiyatlandırmaya nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.