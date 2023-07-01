Spotify, uygulamasına tam uzunlukta müzik videoları eklemeyi düşünüyor. Bu adım, akış hizmetinin YouTube ve TikTok ile daha iyi rekabet etmesine yardımcı olabilir. Plana aşina olan ve bu konuda kamuya açık bir şekilde konuşma yetkileri olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, hizmet çoktan ortaklarla konuşmaya başlandı.

Bu özellik, Spotify’ın, akan medya çağında sesten daha kazançlı olma eğiliminde olan videoyu, uygulamasının temel bir parçası olarak oluşturmaya yönelik artan çabalarına katkıda bulunacak gibi. Spotify, müzisyenlerin müzik çalarken ekranı dolduran fotoğraflar veya 10 saniyeden kısa döngülü GIF’ler yüklemesine zaten izin veriyor.

Bu yılın başlarında, sanatçılara TikTok’u nasıl kullanabileceklerine benzer şekilde müzikleri hakkında iletişim kurmaları için bir hikaye anlatma aracı sağlamak üzere tasarlanmış 30 saniyeden kısa videolar olan “klipler” adlı bir özelliği piyasaya sürdü.

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Şirket ayrıca mart ayında, kullanıcıların tam bir parçayı dinlemeye başlamadan önce ortaya çıkan videoları önizlemesine ve kaydırmasına olanak tanıyan yeni, TikTok benzeri bir müzik ana ekranını piyasaya sürdü. Bu haftanın başlarında Spotify, platformun video içeren 100.000’den fazla podcast’i geride bıraktığını duyurdu.

Spotify, YouTube ve TikTok’un Z Kuşağı kitlesi için artan rekabetine yanıt veriyor. YouTube, bir müzik akışı hizmeti yürütüyor ve tam uzunlukta müzik videolarının yanı sıra ‘shorts’ hayranlarına hitap ediyor. Ayrıca YouTube, YouTube Music’e podcast’ler ekledi. ByteDance’in halihazırda Spotify’ın sunulduğu ülkelerde faaliyet gösteren müzik akışı hizmeti Resso’yu genişletmeye çalıştığı ve TikTok’un müzik sanatçıları için önemli bir keşif platformu haline geldiği bildiriliyor.

Spotify daha önce kendi orijinal dizisini oluşturarak TV içeriğini uygulamaya yerleştirmek için Paramount Global ve Vice Media gibi medya şirketleriyle çalışarak gözünü video çalışmalarına dikmişti.