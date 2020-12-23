Genel
Spotify, Pudding ile müzik zevkinizi sorguluyor
Spotify, yıl boyunca dinlediğiniz şarkıları derlemenin yanında kendine bir özellik daha kattı. Bu özellik, oluşturduğunuz listeleri sorgulayan ve değerlendiren bir güncelleme.
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Spotify, yeni özelliğiyle kullanıcıları şaşırttı
Dünyanın en büyük müzik çalma platformu olan Spotify’ın bu sene için yaptığı güncelleme birçok kullanıcısını heyecanlandırdı. Yıllık dinlenilen şarkıların özetini çıkaran uygulama, kullanıcıların dinledikleri şarkıların bir özetini çıkarıyor. En çok hangi sanatçıyı dinlediklerinden, bir şarkıyı kaç kere dinlediklerine kadar her ayrıntıyı kullanıcılarıyla paylaştı. Kullanıcılar, yapılan bu listeleri arkadaşlarıyla paylaştı. Çeşitli sosyal medya sitelerinde de paylaşarak, farklı kullanıcılarla etkileşimde kalmayı sağladılar.
Bunun yanında uygulamaya bir güncelleme daha eklendi. Fakat bu güncelleme çoğu kullanıcıyı pek memnun etmedi. Uygulamaya getirilen güncelleme Pudding ile iş birliği içinde. güncelleme sizi dinlediğiniz şarkılarla yargılayabilir ya da size bazı can sıkıcı şeyler söyleyebilir. Bota ulaşmak için öncelikle kullanıcı adını ve şifreni girmen gerekiyor. Eğer bunu istemiyorsan, sana küçük bir tahminde bulunuyor.
Giriş yaptıktan sonra uygulama, kitaplığında olan müzikler ve listeler hakkında sizi eleştirir ve bazı tavsiyeleri sizinle paylaşır. Getirilen güncellemenin amacı aslında Spotify’da bulunan listelerinin ne kadar kötü olduğunu tartmak. Kendi profilinizi açtıktan sonra bot, tireli ve dağınık bir yazı biçimiyle size listeniz hakkında bir şeyler söyler.
Yaptığı yorumlara bakıldığında, kişiselleştirilmiş gibi duruyor. Fakat düşünüldüğü kadar kişiselleştirilmiş değil. Her kullanıcıya aynı soruları soruyor ve çoğu zaman aynı yorumlarda bulunuyor. Güncellemeye göre, kullanıcıların çoğunun müzik zevki berbat ve dünyaca ünlü sanatçıların olduğu listelere de aynı tepkileri veriyor.
Güncelleme içinde çok fazla ayrıntı barındırmamakla birlikte, çoğu kullanıcıya hitap etmiyor. Bazen çok sevdiğiniz bir şarkı ya da çok sevdiğiniz müzik listenize kötü şeyler söyleyebiliyor. Wrapped güncellemesiyle kıyaslandığında bu güncelleme, kullanıcılar için bir hayal kırıklığı. Çünkü Wrapped kullanıcılar için bir senenin özeti. Bot ise her şeyin kötülüğünden bahseden bir güncelleme. Kullanıcılar, bota merak ettikleri için bakıyorlar ve tekrar botla iletişime geçmiyorlar. Şirketin neden böyle bir güncelleme getirdiği merak konusu. Getirilen bu güncelleme, bir süre sonra unutulacak gibi duruyor. Kullanıcılar, daha farklı güncellemeler merakla bekliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği kesinleşti!
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği resmiyete kavuştu. FCC üzerinde listelenen akıllı telefonun S Pen desteğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S21 Ultra kesin olarak S Pen ile geliyor!
Samsung, en önemli markası olan yeni nesil Galaxy S serisini kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon serisi önümüzdeki sene piyasada önemli etkiler yapmayı planlıyor. Teknik özellik ve tasarım detayları daha önceden ortaya çıkan akıllı telefon, resmi olarak kullanıcılarına S Pen desteği sunacak. FCC üzerinde görüntülenen akıllı telefon , “kalemli cihaz” olarak adlandırıldı. İmleç kontrolü ve basma fonksiyonlarına sahip olacağı öğrenilen kalem ile birlikte uzun zamandır ortaya atılan iddialar da resmiyete kavuşmuş oldu.
Güney Kore devinin yine daha önceden ortaya atılan iddialara göre Galaxy Note serisini bitirmek istediği konuşuluyordu. Mobil deneyimleri tek çatı altında toplamak isteyen firma, artık bu kesinleşen iddialar ile birlikte sevilen akıllı telefon serisine gerçekten elveda diyebilir. FCC‘de kablosuz şarj paylaşma özelliği hakkında da bilgiler ortaya çıkan akıllı telefon, Galaxy Buds Pro modeli için kullanıcıları sevindirebilecek özelliklere sahip olabilir. Serinin en güçlü modeli olacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra 14 Ocak tarihinde serinin kalan üyeleri ve Galaxy Buds Pro ile birlikte tanıtılacak. Bakalım firma, tek çatıda birleştirdiği mobil deneyimler ile kullanıcıları mutlu etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Panasonic Otonom Teslimat robotunu test ediyor!
Panasonic , Fujisawa Şehrindeki altı yıllık kentsel gelişim girişimi olan Fujisawa Sustainable Smart Town’da otonom teslimat robotunu test ediyor .
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Otonom Teslimat robotları
Kamuya açık yollarda sürücüsüz bir robotun test edilmesinin ilk aşaması geçen ay başladı ve yıl sonuna kadar sürecek. Şubat 2021’de başlayacak ikinci aşama, robotun bölgedeki sakinlere eve teslimat sağladığı gözlemlenecek. Bu deneme yeni teslimat hizmeti deneyiminin kabul edilebilirliğinin test edilmesi amaçlamaktadır.
Robot kendi başına çalışacak ve engellerin ve sorunların çoğunu kendi aşıcak ancak gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir kontrol merkezi operatörü tarafından uzaktan izlenecek. Saatte dört kilometreye hıza çıkabilen robot trafik kurallarınada uyacak .
Panasonic yaptığı açıklamada, “İnsanlarla yakın çalışan robotları kullanarak yeni bir teslimat hizmeti sunarak, insanlar ve robotların bir arada var olduğu canlı bir topluluk yaratmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.
Şirket, daha fazla insanın teslimat için yiyecek ve çevrimiçi mal siparişi vermesi ve temassız seçeneklere ihtiyaç duyması nedeniyle salgının girişimi hızlandırdığını söyledi. Japonya’da otonom araçların ve dağıtım robotlarının halka açık yollarda test edilmesi için yerel polisten izin alınması gerekiyor.
Ulusal strateji olarak belirlenmişti
Japonya’nın Temmuz 2020’de yayınlanan büyüme stratejisi eylem planında göre robot teslimat pilotlarının gelişmesi için ulusal destek vereceğini bildirmişti.
Panasonic, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sponsorluğunda otonom robotlarla yapılan teslimatların teşviki için bir kamu-özel konseyinde yer alıyor. Şirketin Ar-Ge ve saha testi faaliyetlerinin bir kısmı otonom teslimat teknolojilerinin dağıtımını hızlandırmak için bir devlet tarafından destekleniyor. Bu destek kapsamında ekim ayında Japan Post Co. da Tokyo’da sürücüsüz teslimat robotları için halka açık yol denemelerine başlamıştı
Pandemi sırasındaki diğer robot kullanımlarındaki gelişmelerde dikkat çekiyor Singapur, parklarda sosyal mesafeyi teşvik etmek için Spot adlı dört ayaklı, köpeğe benzeyen bir robotu olarak kullandı ve Seul’de ise yaşlı vatandaşlara dijital beceri eğitimi vermek için küçük insansı robotlar kullanılıyor.
Akıllı şehir Fujisawa Sustainable Smart Town
Panasonic, 2014 yılında açılan Fujisawa Sürdürülebilir Akıllı Kasabasında çalışmalarına devam ediyor. 2.000’den fazla kişiye ev sahipliği yapan geliştirme, Fujisawa’daki eski bir Panasonic fabrikasında bulunuyor. Panasonic ve Fujisawa City dahil olmak üzere 18 kamu ve özel kuruluşu bir araya getiriyor. Yapılan çalışmalar, insan merkezli sürdürülebilir kalkınma için bir model olarak hizmet etmeyi ve teknolojinin enerji, güvenlik, ulaştırma ve sağlıkla ilgili kentsel zorlukları ve sorunları nasıl çözülebileceğini gözlemlemeyi hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Mi 10T Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
Mi 10T Pro modeli; 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran, Snapdragon 865 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 GB RAM + 128/256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan telefonun arkasında ise 108 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro kameraları yer alıyor.
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DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 10T Pro modeli; fotoğraf alanında 121, zoomda 61 ve video kısmında ise 110 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 118 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Mi 10T Pro peki neden düşük puan aldı?
Mi 10T Pro modeli için özellikle ana kameranın başarılı olduğu ve renkleri koruduğu vurgulanırken, düşük ışıklı senaryolarda kalite biraz düşüyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamerayı kullanarak gece çekimleri yapıldığında fotoğraflardaki ayrıntıların oldukça azaldığı ve gürültü seviyesinin arttığı gözlemlendi.
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz’ye kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm
- Ağırlık: 218 gram
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