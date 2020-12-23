Spotify, Pudding ile müzik zevkinizi sorguluyor

Spotify, yıl boyunca dinlediğiniz şarkıları derlemenin yanında kendine bir özellik daha kattı. Bu özellik, oluşturduğunuz listeleri sorgulayan ve değerlendiren bir güncelleme.

İlginizi çekebilir: Harry ve Markle Spotify’da

reklam

Spotify, yeni özelliğiyle kullanıcıları şaşırttı

Dünyanın en büyük müzik çalma platformu olan Spotify’ın bu sene için yaptığı güncelleme birçok kullanıcısını heyecanlandırdı. Yıllık dinlenilen şarkıların özetini çıkaran uygulama, kullanıcıların dinledikleri şarkıların bir özetini çıkarıyor. En çok hangi sanatçıyı dinlediklerinden, bir şarkıyı kaç kere dinlediklerine kadar her ayrıntıyı kullanıcılarıyla paylaştı. Kullanıcılar, yapılan bu listeleri arkadaşlarıyla paylaştı. Çeşitli sosyal medya sitelerinde de paylaşarak, farklı kullanıcılarla etkileşimde kalmayı sağladılar.

Bunun yanında uygulamaya bir güncelleme daha eklendi. Fakat bu güncelleme çoğu kullanıcıyı pek memnun etmedi. Uygulamaya getirilen güncelleme Pudding ile iş birliği içinde. güncelleme sizi dinlediğiniz şarkılarla yargılayabilir ya da size bazı can sıkıcı şeyler söyleyebilir. Bota ulaşmak için öncelikle kullanıcı adını ve şifreni girmen gerekiyor. Eğer bunu istemiyorsan, sana küçük bir tahminde bulunuyor.

Giriş yaptıktan sonra uygulama, kitaplığında olan müzikler ve listeler hakkında sizi eleştirir ve bazı tavsiyeleri sizinle paylaşır. Getirilen güncellemenin amacı aslında Spotify’da bulunan listelerinin ne kadar kötü olduğunu tartmak. Kendi profilinizi açtıktan sonra bot, tireli ve dağınık bir yazı biçimiyle size listeniz hakkında bir şeyler söyler.

Yaptığı yorumlara bakıldığında, kişiselleştirilmiş gibi duruyor. Fakat düşünüldüğü kadar kişiselleştirilmiş değil. Her kullanıcıya aynı soruları soruyor ve çoğu zaman aynı yorumlarda bulunuyor. Güncellemeye göre, kullanıcıların çoğunun müzik zevki berbat ve dünyaca ünlü sanatçıların olduğu listelere de aynı tepkileri veriyor.

Güncelleme içinde çok fazla ayrıntı barındırmamakla birlikte, çoğu kullanıcıya hitap etmiyor. Bazen çok sevdiğiniz bir şarkı ya da çok sevdiğiniz müzik listenize kötü şeyler söyleyebiliyor. Wrapped güncellemesiyle kıyaslandığında bu güncelleme, kullanıcılar için bir hayal kırıklığı. Çünkü Wrapped kullanıcılar için bir senenin özeti. Bot ise her şeyin kötülüğünden bahseden bir güncelleme. Kullanıcılar, bota merak ettikleri için bakıyorlar ve tekrar botla iletişime geçmiyorlar. Şirketin neden böyle bir güncelleme getirdiği merak konusu. Getirilen bu güncelleme, bir süre sonra unutulacak gibi duruyor. Kullanıcılar, daha farklı güncellemeler merakla bekliyor.