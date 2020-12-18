Spotify podcast kısmı için Harry ve Markle içerik üretecek!

Spotify, yeni podcast’lerini oluşturuyor. Sussex Dükü ve Düşesi, Harry ve Meghan, kendi podcast’lerini yaratacak.

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Spotify Meghan ve Harry ile podcast şirketi kuruyor

Meghan ve Harry, Spotify ile birlikte bir podcasting anlaşması yaptıklarını duyurdu. İkili aynı zamanda Archewell Audio adında kendi ses şirketlerini kurduklarını da duyurdu. Meghan ve Harry kendi podcastlerine ev sahipliği yapacaklar. Kurulan bu şirkette sadece podcastlere yer vermeyecekler. Bunun dışında çeşitli şovlara ev sahipliği de yapacaklar. Gösterilerin önümüzdeki sene başlayacağını duyurdular. Özel bir tatil için, kendilerinin ve konukların yer aldığı bir gösteriyi önümüzdeki ay sunacaklar. Bilindiği üzere Meghan, cinsiyetçiliğe her dönemde dikkat çekti. Bu yüzden Meghan’ın oluşturacağı podcastler daha çok cinsiyet eşitliğini konu alacak gibi görünüyor. Harry ise daha çok eski sorunlara ve tecrübeli olduğu konular üzerine podcastler oluşturacak.

Bilindiği üzere Barack Obama ve Michelle Obama da kendi prodüksiyon şirketlerini kurmuşlardı. Bu şirkete Higher Ground adını verdiler ve Spotify ile bir anlaşma imzaladılar. Michelle Obama geçen yaz kendi podcast’ini yayınladı ve buna özel olarak bir giriş hazırladı. Michelle Obama yayınladığı bu podcast’le geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Düş ve düşesin yaptığı podcast’lerin ne kadar kullanıcıya ulaşacağı merak konusu. Aynı zamanda yapılan şovlar, kitleyi bir hayli heyecanlandırıyor.

Bu yeni prodüksiyon, podcasting alanında büyük isimler ve yetenekler için yarış haline geldi. Yeni podcastler yaratmak isteyen ünlü isimler sıraya girdi. Joe Rogan‘ın şovunu özel olarak kendi platformuna taşıdı. Bilindiği üzere DC Comics markası Kim Kardashian West ile çalışıyor. Platform da aynı şekilde Kim Kardashian West’i bünyesine aldı. Sonuç olarak önemli olan strateji. Kullanıcılar, en sevdiği yıldızlardan haber almak için uygulamayı indirmeye ve düzenli olarak kullanılmaya teşvik edilmelidirler. Uygulama, kendi bünyesine her ay yeni kullanıcıları katsa da, yapılan bu programların nasıl sonuç vereceği henüz belli değil. Yapılan yeni uygulamaların kullandığı strateji ne kadar iyi sonuçlar doğuracak bu da merak konusu.

Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrıldıktan sonra yapacakları yeni uygulamalar ve şovlar büyük bir merakla bekleniyor. Kullanıcılar, ikilinin “bağımsız” olmaları ve kendi podcastlerini oluşturmaları konusunda, özellikle sosyal medyada, oldukça destek veriyorlar.