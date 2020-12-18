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Spotify podcast kısmı için Harry ve Markle içerik üretecek!
Spotify, yeni podcast’lerini oluşturuyor. Sussex Dükü ve Düşesi, Harry ve Meghan, kendi podcast’lerini yaratacak.
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Spotify Meghan ve Harry ile podcast şirketi kuruyor
Meghan ve Harry, Spotify ile birlikte bir podcasting anlaşması yaptıklarını duyurdu. İkili aynı zamanda Archewell Audio adında kendi ses şirketlerini kurduklarını da duyurdu. Meghan ve Harry kendi podcastlerine ev sahipliği yapacaklar. Kurulan bu şirkette sadece podcastlere yer vermeyecekler. Bunun dışında çeşitli şovlara ev sahipliği de yapacaklar. Gösterilerin önümüzdeki sene başlayacağını duyurdular. Özel bir tatil için, kendilerinin ve konukların yer aldığı bir gösteriyi önümüzdeki ay sunacaklar. Bilindiği üzere Meghan, cinsiyetçiliğe her dönemde dikkat çekti. Bu yüzden Meghan’ın oluşturacağı podcastler daha çok cinsiyet eşitliğini konu alacak gibi görünüyor. Harry ise daha çok eski sorunlara ve tecrübeli olduğu konular üzerine podcastler oluşturacak.
Bilindiği üzere Barack Obama ve Michelle Obama da kendi prodüksiyon şirketlerini kurmuşlardı. Bu şirkete Higher Ground adını verdiler ve Spotify ile bir anlaşma imzaladılar. Michelle Obama geçen yaz kendi podcast’ini yayınladı ve buna özel olarak bir giriş hazırladı. Michelle Obama yayınladığı bu podcast’le geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Düş ve düşesin yaptığı podcast’lerin ne kadar kullanıcıya ulaşacağı merak konusu. Aynı zamanda yapılan şovlar, kitleyi bir hayli heyecanlandırıyor.
Bu yeni prodüksiyon, podcasting alanında büyük isimler ve yetenekler için yarış haline geldi. Yeni podcastler yaratmak isteyen ünlü isimler sıraya girdi. Joe Rogan‘ın şovunu özel olarak kendi platformuna taşıdı. Bilindiği üzere DC Comics markası Kim Kardashian West ile çalışıyor. Platform da aynı şekilde Kim Kardashian West’i bünyesine aldı. Sonuç olarak önemli olan strateji. Kullanıcılar, en sevdiği yıldızlardan haber almak için uygulamayı indirmeye ve düzenli olarak kullanılmaya teşvik edilmelidirler. Uygulama, kendi bünyesine her ay yeni kullanıcıları katsa da, yapılan bu programların nasıl sonuç vereceği henüz belli değil. Yapılan yeni uygulamaların kullandığı strateji ne kadar iyi sonuçlar doğuracak bu da merak konusu.
Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrıldıktan sonra yapacakları yeni uygulamalar ve şovlar büyük bir merakla bekleniyor. Kullanıcılar, ikilinin “bağımsız” olmaları ve kendi podcastlerini oluşturmaları konusunda, özellikle sosyal medyada, oldukça destek veriyorlar.
Genel
Ücretsiz Apple Music üyeliği alın!
Apple, TikTok hizmetine yeni üye olan kullanıcılara dört ay süreyle ücretsiz Apple Music deneme sürümünü sunmaya başladı.
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Kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere anlaşma, video klip paylaşım uygulaması TikTok aracılığıyla yeni abonelere sunuluyor ve yeni aboneler için Apple’ın normalde 1 aylık sunduğu ücretsiz denemesine ek 3 ay daha kullanım ekliyor.
Promosyonun geçerlilik tarihi 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Teklifin gereksinimleri arasında Apple Kimliği’nize kayıtlı bir ödeme yöntemi belirtme şartı bulunuyor.
Teklif, açılan bir bildirim aracılığıyla uygulama içinde karşımıza çıkıyor. Ancak TikTok kullanıcılarının bu bildirimi görmek için ne yapabilecekleri tam olarak net değil. Bu promosyon aynı zamanda Apple Müzik’te bulunan resmi TikTok çalma listelerine de vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz ay Apple, şirketin Shazam müzik tanımlama uygulaması aracılığıyla buna benzer bir Apple Music promosyonu daha sunmuştu.
Devamında ücret ödememek için ne yapmalıyım?
Ücretsiz Apple Music aboneliğinizi TikTok üzerinden aktif ettikten sonra herhangi bir ücret ödemek veya ücretsiz kullanım sonunda üyeliğe devam etmek istemezseniz, hizmete dört aylık erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdan Ayarlar> Apple Kimliği> Abonelikler sayfasına gidip, Etkin abonelikler menüsünün altındaki Apple Music Aboneliği’ni seçmeniz ve seçeneklerden Aboneliği İptal Et’e dokunmanız yeterli. Bunu yapmak, deneme bitene kadar hizmete ücretsiz erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi 4 ay süreyle sürdürmenizi sağlayacaktır.
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The Callisto Protocol en korkunç yapım olmayı hedefliyor!
The Callisto Protocol oyunu gündemde kalmaya devam ediyor. Dead Space serisinin yapımcılarının geliştirdiği oyun en korkutucu yapım olmayı hedefliyor.
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Glen Schofield The Callisto Protocol için en korkunç oyun ünvanı almak istiyor!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Game Awards 2020 etkinliği ile birlikte hem ödüllerin dağıtıldığı hem de yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde gözler özellikle bir yapıma dikkatle çevrildi. Efsane Dead Space serisinin eski yapımcıları tarafından geliştirilen ve serinin ruhani devamı olması beklenen The Callisto Protocol ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde PUBG ile aynı evrende geçeceği öğrenilen oyun yapımcıların hedefine göre en korkutucu oyun olmayı hedefliyor. Discord üzerinden soru cevap yapan Glen Schofield, yapımın insanları korkutabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmesi hayranların beklentilerini yükselmesine neden oldu.
Oyunu geliştirirken Dead Space serisinde başardıklarını unutmadıklarını belirten Glen Schofield, oyunun kesinlikle eşli oynamaya açık olmayacağını belirtti. Eşli oyunlarda oyuncuların hikaye dışına çok çıktığını belirten Schofield, hikaye deneyimini tam olarak yaşatmak istediklerinin altını çizdi. PUBG ile olan bağlantıya da açıklık getirilirken, oyuncuların iki oyun arasında derin bir ilişki kurmalarına gerek olmadığı öğrenildi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun bakalım Dead Space‘in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Oyunun yapımcılarının dahil olduğu Discord grubuna girmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!
Dışarıdan bakınca sıradan (yani standart, yoksa aracın kendisi gayet olağanüstü) bir Ferrari 458 Speciale gibi görünen ama aslında zırhlı olan bu araç, AddArmor‘a ait.
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Bu projenin dikkat çekici olan bir diğer kısmı ise zırhın çok ağır olmaması. Genelde aracın ağırlığına oldukça fazla bir ekleme olan bu zırhlama operasyonları, 458 Speciale’ye yalnızca 70 kg eklemiş. Zaten bu projenin esas amacı, süper spor araçların performanslarına büyük etki yaratmadan onları zırhlanabildiğini göstermek.
AddArmor, İtalyan süper sporu .44 Magnum mermisi dahil tüm tabancalardan gelen atışlardan koruyabilen B4-serviyesinde korumayla donatmış. Bu koruma, balistik çelikten 10 kat daha güçlü fakat %60 daha hafif olan özel bir malzeme ile sağlanmış.
Haberin başında da dediğimiz gibi araca küçük de olsa bir ağırlık ekliyor bu zırh. Fakat AddArmor bu fazlalığın, performans üzerinde hissedilmemesi adına bazı değişiklikler de yapmış. Mesela Ferrari‘nin 458 Speciale için sunduğu bütün karbon fiber opsiyonlarının yanı sıra Capristo marka egzoz sistemi de araçta bulunuyor. Böylelikle araç, fabrika çıkışı halinden yalnızca 30 kg daha ağır oluyor. Ayrıca Capristo egzoz sistemi ile aracın gücü 40 beygir artıyor. Bu da aracın zırhlı olduğunun fark edilmesini imkansızlaştırıyor.
AddArmor, 458 Speciale projesinin fiyatını tam olarak açıklamadı. Fakat prototipin yaklaşık 625 bin $ olduğunu söylüyor. Ayrıca istendiği zaman zırh uygulamasının çıkarılabileceği de belirtiliyor.
Kaynak: Carscoops
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