Spotify’ın internet sitesinde yer alan açık pozisyonlar bölümüne göre şirketin müzik ile alakalı bir donanım üzerine çalıştığını söyleyebiliriz.

Spotify’ın peşinde olduğu şey Pebble Watch, Amazon Echo ya da Snap Spectacles gibi insanların içeriğe bakış açısını değiştirecek bir donanım. Şirketin hedefi ne ya da planları arasında ne var henüz bilmiyor. Bilinen şeyler cihaz internete bağlanacak ve direkt olarak Spotify’dan gelecek. Yani başka bir üreticinin donanımında yer almayacak.

Başka bir iş ilanında ise ses ile kontrol alanında uzman kişiler aranıyor. Yani şirketin çıkaracağı bu cihaz sesle kontrol edilecek olabilir. Cihazın Pebble, Echo ve Spectacles ile bir tutulması oldukça ilginç çünkü bu cihazlardan önce bunlara benzer bir şey görmemiştik.

Karşımıza iPod Shuffle benzeri olarak çıkan Might müzikleri Spotify’dan alıyordu. Karşımıza böyle bir cihazda çıkabilir. Ancak bu cihaz hakkında bir süre daha tahminden öteye geçemeyeceğiz gibi duruyor.