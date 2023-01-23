Teknolojik ürünler doğal olarak yenileri geldiği zaman değer kaybediyor. Ancak bazı istisna durumlar da yaşanabiliyor. SellCell, teknoloji amortismanı hakkında yeni raporunu yayınladı. SellCell akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler de dahil olmak üzere en az ve en değersizleştirilmiş yüksek teknoloji cihazlarını ortaya çıkaran verileri gözler önüne serdi.

2022 yılına kadar teknoloji ürünleri için amortisman seviyelerini ortaya çıkarmak için SellCell, 2022’nin sonuna kadar cihaz amortismanı hakkında bir rapor derledi. SellCell; Google, Samsung ve Apple‘ın cihazlarının ne kadar değer kaybettiğini açıkladı. Araştırma firması ayrıca bunlara ek olarak oyun konsolları üzerinde de araştırmasını paylaştı.

Akıllı telefon: Apple iPhone 13 Pro Max 2021 -11 Aralık 2022’ye kadar %44,6 değer kaybetti.

Apple iPhone 13 Pro Max 2021 -11 Aralık 2022’ye kadar %44,6 değer kaybetti. Tablet: Apple iPad Pro 11 3. Nesil – Aralık 2022’ye kadar %56,7 değer kaybediyor.

Apple iPad Pro 11 3. Nesil – Aralık 2022’ye kadar %56,7 değer kaybediyor. Akıllı saat: Apple Watch Series 7 45mm – Aralık 2022’ye kadar %71,2 değer kaybetti.

Apple Watch Series 7 45mm – Aralık 2022’ye kadar %71,2 değer kaybetti. Oyun konsolu: PlayStation 5 – Aralık 2022’ye kadar %25,0 değer kaybetti.

Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz gibi Apple’ın ürünleri en az değer kaybedenler arasında yer alıyor. Şimdi gelelim geçen yıl en çok değer kaybeden Android cihazlara.

Kaybedenler;

Akıllı telefon: Google 2016 Pixel XL – Aralık 2022’ye kadar %98,6 değer kaybetti.

Google 2016 Pixel XL – Aralık 2022’ye kadar %98,6 değer kaybetti. Tablet: Samsung 2018 Tab A 10.5 – Aralık 2022’ye kadar %94,8 değer kaybetti. Samsung 2021 Galaxy Tab A7 Lite ise %86,9 değer kaybına uğradı.

Samsung 2018 Tab A 10.5 – Aralık 2022’ye kadar %94,8 değer kaybetti. Samsung 2021 Galaxy Tab A7 Lite ise %86,9 değer kaybına uğradı. Akıllı saat: Samsung Watch 3 45mm – Aralık 2022’ye kadar %95,6 değer kaybetti.

Samsung Watch 3 45mm – Aralık 2022’ye kadar %95,6 değer kaybetti. Oyun konsolu: Nintendo Switch Lite – Aralık 2022’ye kadar %65,0 değer kaybetti. Xbox Series S ise %53,3 değer kaybı yaşadı.

Çoğu kategoride Apple açık lider. Ortalama olarak, tüm modellerde iPhone amortisman %68,8 civarında. Benzer şekilde, iPad Aralık 2022’de ortalama %67,9’lık bir kayıp yaşadı.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro’nun Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Ne yazık ki Samsung’un akıllı telefon modelleri için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Samsung’un tüm modellerin ortalama amortismanı Aralık 2022’ye kadar yüzde 84,2 seviyelerinde. Benzer şekilde, Google’ın Pixel telefon serisi 11 Aralık 2022’ye kadar ortalama %89,5 değer kaybetti.

Oyun konsolları ise geçen yıl en düşük amortisman seviyelerini yaşadı. Bunlar;

Sony PlayStation 5 (%25)

Microsoft Xbox Series X (%36)

Nintendo Switch (%43,3)

Microsoft Xbox Series S (%53,3)

Nintendo Switch Lite (%65) olarak açıklandı.