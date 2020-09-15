Haber
Netflix, Cemal Kaşıkçı sansürüne ilişkin itirafta bulundu
Anadolu Ajansı‘nın haberine göre; Netflix, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhemmed bin Selman‘ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili eleştirildiği bir programın Suudi Arabistan‘da yayından kaldırması karşılığında, pedofili ve eşcinsellik içerikli videoları yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı.
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Netflix CEO’sundan itiraf
Netflix CEO’su Reed Hastings‘in CNN‘e verdiği bir röportajda; Ocak 2019‘da Hasan Minhaj‘ın sunduğu Patriot Act adlı programın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bölümünün Suudi Arabistan‘da yayından kaldırılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahseden Reed Hastings, Suudi Arabistan‘ın talebi doğrultusunda söz konusu programın yayından kaldırılmasının doğru bir karar olup olmadığının sorulması üzerine, “Bu çok zor bir karardı.” değerlendirmesinde bulundu.
Patriot Act‘in ilgili bölümünün yayından kaldırılmasına karşılık; Queer Eye, Sex Education ve Orange is the New Black gibi programları Suudi Arabistan‘da yayınlama şansı bulduklarını belirten Reed Hastings, “Bu endişe verici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi birisi olduğunu düşünüyoruz.” sözleriyle kararını savundu.
Reed Hastings‘in açıklamalarının ardından, sosyal medya kullanıcıları söz konusu programlarda pedofili ve eşcinsellik gibi ögelerin çokça bulunduğunu ancak Suudi Arabistan‘ın siyasi çıkarları için bu programların yayınlanmasına izin verildiğini belirterek, Netflix‘in kararına tepki gösterdi.
“Tüm dünyada sanatsal özgürlüğü destekliyoruz. Geçerli bir hukuki talep üzerine bu bölümü sadece Suudi Arabistan’da yayından kaldırdık.” açıklaması her kesimden eleştiri çekmişti.
Genel
2022 BMW 2 Serisi Coupe, Nürburgring’te görüntülendi!
Yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe, Münih’ten sonra ilk kez halka açık bir şekilde Nürburgring Nordschleie‘te görüntülendi.
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G42 koduyla gelecek olan yeni nesil 2 Serisi Coupe, G20 kasa 3 Serisi‘nde de kullanılan, arkadan çekişli sistemlere uygun CLAR mimarisini kullanacak. Başka bir deyişle araç arkadan çekişli bir yapıda olacak. Böylelikle 2 Serisi Coupe, UKL mimarisini kullanan önden çekişli Active Tourer ve Gran Coupe gibi kardeşlerinden ayrılacak. Son zamanlarda BMW severlerin, premium-arkadan çekişli kompakt model ihtiyacı ve beklentisi, yeni 2 Serisi Coupe ile giderilecek gibi görünüyor.
Yeşil Cehennem’de görüntülenen prototipte, önceki casus fotoğraflardaki kamuflaj aynı şekilde korunmuş. Bu yüzden tasarımı hakkındaki sızıntılarda bir gelişme bulunmuyor. Söz konusu prototipin üzerindeki farların ağır kamuflajından dolayı, seri üretim farları olduğu düşünülüyor.
Söz konusu prototip, şu anda satılan 2 Serisi’ne kıyasla daha geniş, daha kaslı ve daha orantılı bir tasarıma sahip. İç tasarımın ise şu an satışta olan yeni 2 Serisi Gran Coupe ile aynı olacağı söyleniyor.
Yeni 2 Serisi Coupe’de dört silindirli benzinli ve dizel motorların yanı sıra, M240i modelinde kullanılacak altı silindirli motorlar yer alacak. Yeni M2‘de ise M3 ve M4 ile paylaşacağı 3.0 litrelik çift turbolu motor kullanılacak. Fakat M2‘de bu motorun 400 beygir civarına ayarlanmış bir versiyonunun kullanılacağı söyleniyor.
Yeni 2 Serisi Coupe, 2020 sonları – 2021 başları gibi satışa çıkacak. M2‘nin ise 2022‘den önce gelmesi beklenmiyor.
Kaynak: Carscoops
Apple
Apple Watch SE ve Watch 6 serisi tanıtıldı!
Apple, ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni Watch 6 serisini ve Watch ailesinin uygun fiyatlı yeni üyesi Watch SE’yi tanıttı.
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İlk kez kırmızı renkle geliyor
Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğiyle beraber yeni Watch 6 serisini ve uygun fiyatlı Watch SE modelini tanıttı. Watch 5 ile aynı tasarımı taşıyan yeni seriye ilk kez PRODUCT RED kapsamında kırmızı renkli versiyon da eklendi. Tasarım bakımında aynı tutulan cihaza eklenmiş oksimetre ve yeni S6 yongası ile deneyim geliştirilmesi yoluna gidilmiş.
Oksijen kritik seviyedeyse Watch 6 uyaracak
Watch 6’ya eklenen yeni kızılıötesi sensörle beraber saat, kandaki oksijen oranını 15 saniye gibi kısa bir sürede ölçebilecek. Normalde kanda %95-100 seviyesinde olması gereken oksijen oranı, %85 seviyesinin altına düşerse saat kullanıcıyı bilgilendirecek. Kullanıcı bu şekilde sağlığı ve spor programı esnasında durumu hakkında daha doğru verilere ulaşabilecek.
Watch 6 ile yeni kordon seçeneği Solo Loop
Apple Watch 6 serisiyle beraber yeni bir kordon da tanıtıldı. Silikondan imal edilmiş toka ya da mandal bulundurmayan bu kordon Apple Watch 6’ya yeni bir görünüş kazandırıyor. Kordon haricinde kadranda da geliştirmeye giden Apple, kişiselleştirilebilir çizgili ve Memoji bazlı saat arayüzünü cihazlara getiriyor.
Çocuğunuzun verileri de sizin telefonunuzda
Yeni seriyle gelen bir diğer özellik, saati Apple Family Setup’ın bir parçası yaparak birden fazla saatin tek bir cihazdan izlenebilmesini sağlıyor. Bu şekilde çocuğunuzun Apple Watch’ındaki verileri ve kendi verilerinizi tek bir ekrandan takip edebileceksiniz. Cihaza getirilen Rahatsız Etme modu benzeri ‘Okuma modu’ ile beraber ise çocukların odaklarını dağıtmamayı hedefleniyor.
Uygun fiyatlı Watch SE de tanıtıldı
3.799 TL fiyat etiketine sahip Watch 6 serisini yüksek fiyatlı bulanlar içim Apple uygun fiyatlı bir versiyonu da lansmanda tanıttı. SE modeli, Watch 6 serisi ile aynı ekran büyüklüğüne sahipken S5 yonga setiyle geliyor. Apple Watch 3’ün 1.899 TL’den satıldığını ve yeni birçok geliştirmeyi desteklemediğini göz önüne alırsak Watch SE’nin 2.799 TL fiyatı nispeten makul karşılanabilir. Yeni seride kutudan şarj cihazının da çıkmadığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Kamera odaklı Samsung Galaxy F serisi geliyor!
Samsung yeni bir akıllı telefon serisi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın kamera odaklı Galaxy F serisi üzerinde çalışıyor.
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Samsung Galaxy F serisi, kamera odaklı olacak!
Samsung yeni akıllı telefon modelleri ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Firma geniş ürün yelpazesini büyütmeye devam ederken, ortaya çıkan son gelişmelere göre, yeni bir akıllı telefon serisi ile karşılaşmak üzereyiz. XDA-Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce katlanabilir bir akıllı telefon olması beklenen SM-F415F kodlu cihaz, aslında katlanabilir bir akıllı telefon değil. Ortaya çıkan habere göre, firma kamera odaklı akıllı telefon serisi geliştiriyor. Galaxy F41 adıyla bizleri karşılaması beklenen cihazın kullanım kılavuzu ortaya çıktı. Tasarım detayları bu şekilde ortaya çıkan akıllı telefon, damla çentik tasarımı ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor.
Kullanım kılavuzunda kamera detayı çekerken, firmanın daha uygun fiyatlı ancak kamera konusunda yetenekli cihaz çıkarma konusundaki isteği de ortaya çıktı. Ayrıca Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları belli olan akıllı telefon, tek çekirdek performansında 348, çoklu çekirdek performansında ise 1339 puan almakta. 6 GB RAM ve Exynos 9611 işlemcisi ile bizleri karşılayacak cihazın 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım Samsung Galaxy F serisi tam anlamıyla nasıl piyasaya çıkacak bekleyip göreceğiz.