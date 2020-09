Netflix, Cemal Kaşıkçı sansürüne ilişkin itirafta bulundu

Anadolu Ajansı‘nın haberine göre; Netflix, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhemmed bin Selman‘ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili eleştirildiği bir programın Suudi Arabistan‘da yayından kaldırması karşılığında, pedofili ve eşcinsellik içerikli videoları yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı.

Netflix CEO’sundan itiraf

Netflix CEO’su Reed Hastings‘in CNN‘e verdiği bir röportajda; Ocak 2019‘da Hasan Minhaj‘ın sunduğu Patriot Act adlı programın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bölümünün Suudi Arabistan‘da yayından kaldırılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahseden Reed Hastings, Suudi Arabistan‘ın talebi doğrultusunda söz konusu programın yayından kaldırılmasının doğru bir karar olup olmadığının sorulması üzerine, “Bu çok zor bir karardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Patriot Act‘in ilgili bölümünün yayından kaldırılmasına karşılık; Queer Eye, Sex Education ve Orange is the New Black gibi programları Suudi Arabistan‘da yayınlama şansı bulduklarını belirten Reed Hastings, “Bu endişe verici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi birisi olduğunu düşünüyoruz.” sözleriyle kararını savundu.

Reed Hastings‘in açıklamalarının ardından, sosyal medya kullanıcıları söz konusu programlarda pedofili ve eşcinsellik gibi ögelerin çokça bulunduğunu ancak Suudi Arabistan‘ın siyasi çıkarları için bu programların yayınlanmasına izin verildiğini belirterek, Netflix‘in kararına tepki gösterdi.

“Tüm dünyada sanatsal özgürlüğü destekliyoruz. Geçerli bir hukuki talep üzerine bu bölümü sadece Suudi Arabistan’da yayından kaldırdık.” açıklaması her kesimden eleştiri çekmişti.