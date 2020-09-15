iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtıldı!

Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtımını gerçekleştirdi.

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Apple gerçekleştirdiği etkinlikle beraber yenilenmiş tasarımıyla dördüncü nesil iPad Air ve sekizinci nesil iPad modelini tanıttı. iPad Pro tasarımıyla ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusuyla gelen iPad Air 4, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic’ten güç alıyor.

iPad , A12 işlemcisiyle geliyor

Öğrencilerden saatla uğraşanlara kadar geniş bir yelpazedeki bütün kullanıcılara hitap edecek genel kullanıma uygun bir tablet olarak lanse edilen iPad 8, 10.2” ekranla geliyor. Apple A12 işlemcisiyle gelen iPad 8, Apple Pencil desteğine de sahip. Apple Pencil ve iPadOS 14 ile beraber cihaz, çizim ve el yazısı konusunda oldukça işlevsel görünüyor. 18 Eylül’de sevkine başlanacak olan iPad 8’in 32GB versiyonu başlangıç fiyatı ise 3.199 TL. Hücresel veri destekli versiyon ise 4.399 TL’den satışa çıkıyor.

Güç tuşuna entegre TouchID bir ilk

iPad Pro ile oldukça benzer yapıdaki yeni iPad Air 4, beş farklı göz alıcı renk seçeneğiyle geliyor. Gümüş, uzay grisi, roze altın, yeşil ve gök mavisi renk seçeneğiyle çıkan cihaz 10.9” büyüklüğünde Liquid Retina ekrana sahip. Tasarımı nedeniyle TouchID’yi güç tuşuna entegre eden Apple, bu sensörün şu ana dek yapılmış en küçük ve güvenli sensör olduğunu ifade ediyor.

iPad Air, A14 Bionic’ten güç alacak

5nm üretim sürecinden çıkan Apple A14 Bionic’i bünyesinde barındıran cihaz, selefine nazaran işlemci bazında %40 görüntü işleme birimi bakımından ise %30 daha hızlı. 16 çekirdeğe çıkarılan Neural Engine ile eski yonga setine nazaran makine öğrenmede iki katı performans sunuyor. İkinci nesil makine öğrenme hızlandırıcılarıyla beraber A14 Bionic 10 kat daha hızlı bir performans veriyor.

Lightning kablolara elveda

Uzun zamandır Apple kanadından beklenen belki de en önemli geliştirme Lightning kablolardan vazgeçip diğer cihazlarda standart hale gelen USB Tip C’ye geçmesiydi. iPad Air 4 ile sonunda bunu yapan Apple, 10 kat daha fazla bant genişliği, daha hızlı veri aktarımı ve 4K monitör desteğini kullanıcılarına sunuyor.

LTE artık 10 kat daha hızlı

Ülkemizde genellikle Wi-Fi versiyonu tercih edilse de hücresel veri desteği bulunan iPad Air 4 LTE, 10 kat daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. Ön yüzde yer alan f/2.2 diyaframa sahip 7MP kamera ile 1080p@60FPS videolar çekilebiliyor. Arka kısımda yer alan ana kamera ise 12MP değerinde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K’da 60FPS videolar çekebilen ana kamerada 240fps ağır çekim modu da bulunuyor.

Apple Pencil ile yaratıcılıkta sınır yok

iPad 8 gibi Apple Pencil desteği bulunan Air 4 modelinde yan kısıma konumlandırılmış kalem istasyonu yer alıyor. Manyetik olarak buraya tutunan kalem kablosuz olarak şarj edilebilecek. iPad Pro için geliştirilen Akıllı Klavye de Air 4 tarafından destekleniyor.

64GB versiyonu için 5.799 TL başlangıç fiyatı bulunan iPad Air 4’ün LTE versiyonu ise 6.999 TL’den satışa çıkıyor.