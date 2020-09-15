Apple
iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtıldı!
Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtımını gerçekleştirdi.
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Apple gerçekleştirdiği etkinlikle beraber yenilenmiş tasarımıyla dördüncü nesil iPad Air ve sekizinci nesil iPad modelini tanıttı. iPad Pro tasarımıyla ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusuyla gelen iPad Air 4, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic’ten güç alıyor.
iPad , A12 işlemcisiyle geliyor
Öğrencilerden saatla uğraşanlara kadar geniş bir yelpazedeki bütün kullanıcılara hitap edecek genel kullanıma uygun bir tablet olarak lanse edilen iPad 8, 10.2” ekranla geliyor. Apple A12 işlemcisiyle gelen iPad 8, Apple Pencil desteğine de sahip. Apple Pencil ve iPadOS 14 ile beraber cihaz, çizim ve el yazısı konusunda oldukça işlevsel görünüyor. 18 Eylül’de sevkine başlanacak olan iPad 8’in 32GB versiyonu başlangıç fiyatı ise 3.199 TL. Hücresel veri destekli versiyon ise 4.399 TL’den satışa çıkıyor.
Güç tuşuna entegre TouchID bir ilk
iPad Pro ile oldukça benzer yapıdaki yeni iPad Air 4, beş farklı göz alıcı renk seçeneğiyle geliyor. Gümüş, uzay grisi, roze altın, yeşil ve gök mavisi renk seçeneğiyle çıkan cihaz 10.9” büyüklüğünde Liquid Retina ekrana sahip. Tasarımı nedeniyle TouchID’yi güç tuşuna entegre eden Apple, bu sensörün şu ana dek yapılmış en küçük ve güvenli sensör olduğunu ifade ediyor.
iPad Air, A14 Bionic’ten güç alacak
5nm üretim sürecinden çıkan Apple A14 Bionic’i bünyesinde barındıran cihaz, selefine nazaran işlemci bazında %40 görüntü işleme birimi bakımından ise %30 daha hızlı. 16 çekirdeğe çıkarılan Neural Engine ile eski yonga setine nazaran makine öğrenmede iki katı performans sunuyor. İkinci nesil makine öğrenme hızlandırıcılarıyla beraber A14 Bionic 10 kat daha hızlı bir performans veriyor.
Lightning kablolara elveda
Uzun zamandır Apple kanadından beklenen belki de en önemli geliştirme Lightning kablolardan vazgeçip diğer cihazlarda standart hale gelen USB Tip C’ye geçmesiydi. iPad Air 4 ile sonunda bunu yapan Apple, 10 kat daha fazla bant genişliği, daha hızlı veri aktarımı ve 4K monitör desteğini kullanıcılarına sunuyor.
LTE artık 10 kat daha hızlı
Ülkemizde genellikle Wi-Fi versiyonu tercih edilse de hücresel veri desteği bulunan iPad Air 4 LTE, 10 kat daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. Ön yüzde yer alan f/2.2 diyaframa sahip 7MP kamera ile 1080p@60FPS videolar çekilebiliyor. Arka kısımda yer alan ana kamera ise 12MP değerinde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K’da 60FPS videolar çekebilen ana kamerada 240fps ağır çekim modu da bulunuyor.
Apple Pencil ile yaratıcılıkta sınır yok
iPad 8 gibi Apple Pencil desteği bulunan Air 4 modelinde yan kısıma konumlandırılmış kalem istasyonu yer alıyor. Manyetik olarak buraya tutunan kalem kablosuz olarak şarj edilebilecek. iPad Pro için geliştirilen Akıllı Klavye de Air 4 tarafından destekleniyor.
64GB versiyonu için 5.799 TL başlangıç fiyatı bulunan iPad Air 4’ün LTE versiyonu ise 6.999 TL’den satışa çıkıyor.
Apple
Apple Watch SE ve Watch 6 serisi tanıtıldı!
Apple, ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni Watch 6 serisini ve Watch ailesinin uygun fiyatlı yeni üyesi Watch SE’yi tanıttı.
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İlk kez kırmızı renkle geliyor
Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğiyle beraber yeni Watch 6 serisini ve uygun fiyatlı Watch SE modelini tanıttı. Watch 5 ile aynı tasarımı taşıyan yeni seriye ilk kez PRODUCT RED kapsamında kırmızı renkli versiyon da eklendi. Tasarım bakımında aynı tutulan cihaza eklenmiş oksimetre ve yeni S6 yongası ile deneyim geliştirilmesi yoluna gidilmiş.
Oksijen kritik seviyedeyse Watch 6 uyaracak
Watch 6’ya eklenen yeni kızılıötesi sensörle beraber saat, kandaki oksijen oranını 15 saniye gibi kısa bir sürede ölçebilecek. Normalde kanda %95-100 seviyesinde olması gereken oksijen oranı, %85 seviyesinin altına düşerse saat kullanıcıyı bilgilendirecek. Kullanıcı bu şekilde sağlığı ve spor programı esnasında durumu hakkında daha doğru verilere ulaşabilecek.
Watch 6 ile yeni kordon seçeneği Solo Loop
Apple Watch 6 serisiyle beraber yeni bir kordon da tanıtıldı. Silikondan imal edilmiş toka ya da mandal bulundurmayan bu kordon Apple Watch 6’ya yeni bir görünüş kazandırıyor. Kordon haricinde kadranda da geliştirmeye giden Apple, kişiselleştirilebilir çizgili ve Memoji bazlı saat arayüzünü cihazlara getiriyor.
Çocuğunuzun verileri de sizin telefonunuzda
Yeni seriyle gelen bir diğer özellik, saati Apple Family Setup’ın bir parçası yaparak birden fazla saatin tek bir cihazdan izlenebilmesini sağlıyor. Bu şekilde çocuğunuzun Apple Watch’ındaki verileri ve kendi verilerinizi tek bir ekrandan takip edebileceksiniz. Cihaza getirilen Rahatsız Etme modu benzeri ‘Okuma modu’ ile beraber ise çocukların odaklarını dağıtmamayı hedefleniyor.
Uygun fiyatlı Watch SE de tanıtıldı
3.799 TL fiyat etiketine sahip Watch 6 serisini yüksek fiyatlı bulanlar içim Apple uygun fiyatlı bir versiyonu da lansmanda tanıttı. SE modeli, Watch 6 serisi ile aynı ekran büyüklüğüne sahipken S5 yonga setiyle geliyor. Apple Watch 3’ün 1.899 TL’den satıldığını ve yeni birçok geliştirmeyi desteklemediğini göz önüne alırsak Watch SE’nin 2.799 TL fiyatı nispeten makul karşılanabilir. Yeni seride kutudan şarj cihazının da çıkmadığını belirtelim.
Apple
iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısı gelebilir!
Etkinliğe saatler kala Best Buy’da listelenen bir ekran koruyucu, iPhone SE Plus için çıkan söylentileri yeniden alevlendirdi. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelebilir.
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iPhone SE 2020, fiyatı ve performansıyla beğenilmişti
Apple geçtiğimiz Nisan ayında iPhone 8 tasarımıyla yenilenmiş bir uygun fiyatlı iPhone SE modeli tanıtmıştı. Apple kanadından gelen bu cihaz, fiyatı baz alındığında birçok Android muadilinden oldukça performanslı olarak nitelendiriliyor. Cupertino merkezli teknoloji şirketinin geliştirdiği A13 Bionic’ten gücünü alan SE, kullanıcılar tarafından fiyatı ve performansıyla sıcak karşılanmıştı.
IOS 14 kodlarında iPhone SE Plus detayı
IOS 14 kodları üzerinde araştırmalarda bulunan 9to5Mac, bulduğu kodlarla beraber iPhone SE’nin tek başına kalmayacağını öne sürmüştü. Nitekim Ming-Chi Kuo’da bunu onaylar nitelikte açıklamalarda bulunmuş ve bir SE Plus modelini gelebileceğini ifade etmişti. Kuo’ya göre SE Plus’ın, 2021’in ikinci yarısında gelmesi kuvvetle muhtemel.
iPhone 8 Plus ölçülerinde gelebilir
‘Time Flies’ etkinliğine saatler kala BestBuy’da listelenen SE Plus ekran koruyucusuyla beraber yeni SE modeli söylentiler yeniden gündeme geldi. BestBuy’da listelenen 5.5” uyumlu ekran koruyucusunda ‘home’ tuşu boşluğunun da bulunması, olası SE Plus modelinin iPhone 8 Plus’ın ölçülerinde gelebileceğini düşündürüyor. Ancak elbette Apple’ın SE Plus’ı ne zaman tanıtacağı ya da modelden vazgeçip vazgeçmeyeceği hakkında resmi kanattan gelen bir bilgi ise bulunmuyor.
Apple
AirPods Pro için uzamsal ses ve otomatik aygıt geçişi özelliği geldi
AirPods Pro, bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte uzamsal ses ve otomatik cihaz değiştirme özelliğine nihayet sahip oldu.
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Apple, bu yılki WWDC 2020 etkinliği sırasında kendi ekosistemine ait cihazlar için uzamsal ses (spatial audio) ve otomatik aygıt değiştirme desteğini duyurmuştu. Kısaca özetlememiz gerekirse uzamsal ses, kafanızı sağa ve sola hareket ettirdikçe sesin de hareketlerinize göre eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. Otomatik cihaz değiştirme ise AirPods’un Apple cihazları arasında otomatik olarak geçiş yapabilmesini mümkün kılıyor.
Apple’ın duyurduğu bu özellikler, bugün itibariyle AirPods Pro için yayınlanan yazılım güncellemesiyle hayata geçti. Şimdi 3A283 numaralı yazılım sürümüyle gelen uzamsal ses ve otomatik aygıt değiştirme özelliklerine daha yakından bakalım.
AirPods Pro ile uzamsal ses
Uzamsal ses, AirPods Pro için çok yönlü ses filtreleriyle her kulağın aldığı ses frekanslarını ince bir şekilde ayarlayarak, hem başınızın hem de cihazınızın konumuyla eş zamanlı bir şekilde sesi eşit olarak kulağınıza dağıtabiliyor. Böylece uzamsal ses özelliğinin aslında ses sistemlerinde karşımıza çıkan etkileyici bir surround ses deneyimini AirPods Pro’ya getirdiğini söyleyebiliriz.
Apple’ın açıkladığına göre uzamsal ses özelliği, bu etkileyici ses deneyimini AirPods Pro ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçer sayesinde hem başınızın hem de cihazınızın hareketini izleyerek yapıyor. Kulaklık, izlediği hareket verileri ışığında özel bir harita oluşturuyor, ardından hareketlerinizle doğru orantılı bir şekilde sesi kulağınıza gönderiyor.
AirPods Pro’da uzamsal sesi etkinleştirmek için iOS 14 veya iPadOS 14′ün beta sürümüne sahip bir cihaza ihtiyacınız olduğunu da belirtelim. İlgili gereksinimleri karşılıyorsanız, denetim merkezinden ses ayarlayıcısına basılı tutarak uzamsal sesi açabilirsiniz.
Otomatik cihaz değiştirme
Otomatik cihaz değiştirme sayesinde AirPods Pro, aynı iCloud hesabına sahip iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch arasında otomatikman geçiş yapabiliyor. Üstelik geçiş yaparken oluşacak ses kaybı da olabildiğince azaltıldı. Ek olarak o an AirPods Pro’nun hangi cihaza bağlı olduğunu da açılır pencere sayesinde görebiliyorsunuz.
Otomatik cihaz değiştirme özelliği, AirPods Pro dışında Apple’ın H1 yongasına kullanan AirPods ve Beats kulaklıklarla da kullanılabiliyor.
Tüm bu özellikleri AirPods Pro’nuzu en son sürümüne güncelleyerek aktif hale getirebilirsiniz.