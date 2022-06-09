vivo, tüm ürünlerini kullanıcılarla buluşturduğu Türkiye’deki ilk online mağazasını alışverişe açtı. Türkiye garantili tüm vivo cihazlar açılışa özel kampanyalar ile myvivoshop.com üzerinden satışa sunuluyor.

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vivo ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan resmi online satış platformu myvivoshop.com alışverişe açıldı. İnternet üzerinden ürünlerine vivo garantisi ve ücretsiz kargo seçenekleriyle ulaşma imkânı sunan platformda, açılışa özel fırsatlar ve kampanyalar da sunuluyor.

Şirket, online alışveriş sitesi üzerinden V ve Y serisi modellerinin yanı sıra tüm aksesuarlarının da yer aldığı bir teknoloji karnavalı düzenliyor. myvivoshop.com sitesinin bültenine üye olan herkesi tüm alışverişlerinde kullanabilecekleri 100TL değerinde özel indirim kodları beklerken, çeşitli ürünlerde %30’a varan indirimler sunuluyor. Bunlara ek olarak, yaklaşan babalar gününü de unutmayan şirket, 9-19 Haziran tarihleri arasında myvivoshop.com üzerinden gerçekleşen V23 5G model siparişlerinde TWS2 ANC model kulaklığı, V21 ve V21e siparişlerinde de TWS2e model kulaklığı hediye ediyor.

Tüm kampanya ve fırsatlara ek olarak myvivoshop.com üzerinden vivo garantisi ile yapılan tüm alışverişlerde kargolar da ücretsiz.

vivo V Serisi ile Her Anıya Değer

vivo’nun V serisi, tasarımı ve performansı ile kullanıcıların büyük beğenisini kazanıyor. İleri teknolojinin son moda ile buluştuğu bu seri hem tasarımıyla hem de kamera seti ile ön plana çıkıyor. V serisi ailesinden V21, endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. V serisinin en yeni üyesi V23 5G ise, sahip olduğu renk değiştiren arka cam yüzeyiyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşırken, yine Türkiye’de bir ilk olan 50MP geniş açı ön kamerası ve çift tonlu spot ışığı ile mobil fotoğrafçılıkta çığır açan yenilikler sunuyor. V ailesinin fiyat performans noktasında öne çıkan üyesi V21e 44MP Otomatik Göz odaklama ve 64MP gece kamerası özellikleri ile kullanıcıların tercihi oluyor. V21e myvivoshop.com’a özel %30’a varan indirimli fiyatlarla vivo severlerle buluşuyor.

Y Serisi giriş segmentinin önemli oyuncusu

İleri teknolojiyi herkes için erişilebilir kılarken, yüksek performans ve güçlü pil ömrü ile dikkat çeken yerli üretim Y serisi modelleri giriş segmentin tercih edilen modelleri olarak öne çıkıyor. Geniş ekranda HD+ ve Full HD+ çözünürlük seçeneklerine sahip Y serisi modelleri ile kullanıcılar 5000 mAh’lik pili ile gün içerisinde telefonlarını tam kapasiteli kullanımlarında dahil şarj etme ihtiyacı duymuyorlar. Y serisi modelleri, rakiplerinin kamera seçeneklerinin çok ötesindeki kamera performansı, genişletilmiş RAM özelliği, şık tasarım ve lüks görünümüyle birlikte sunuluyor. Y serisinin parlayan yıldızlarından yerli üretim modelleri; Y21s, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6.51 inç ekran ile etkileyici bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığı yeniden tanımlayan kamera sistemi de 50 MP geniş açılı ana kamera, 2 MP Makro kamera ve 2 MP Bokeh kameradan oluşuyor. Daha çok verim ve daha çok oyun performansı yaşatan Y33s ise, fiyat-performans ürün segmentinde zirveye oynuyor. Güçlü pili ve Multi-Turbo 5.0 ile Hyper Engine oyun teknolojisini birleştiren Y33s, istikrarlı ve uzun bir oyun deneyimi sunuyor. Serinin en güçlüsü Y53s, üstün performanslı gece kamerası, 8 GB + 4 GB genişletilmiş ram kapasitesi, uzun pil ömrü ve 33W hızlı şarjı ile dikkat çekiyor. Yerli üretim Y serisi modeller myvivoshop.com üzerinden %20’ye varan indirimler ile sunuluyor.

Açılışa özel kampanya ve fiyatlarla satışa sunulan tüm vivo modellerine myvivoshop.com sitesini ziyaret ederek ulaşılabiliyor.