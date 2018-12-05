USB Type-C ve Thunderbolt 3 destekli bir HDMI dönüştürücü olan Spigen Essential C20CH, 4K (3840×2160) 30Hz ve Full HD (1920×1080) çözünürlüklerini destekliyor.

USB Type-C cihazlarınız için HDMI kablo! – Spigen Essential C20CH

2 metre uzunluğundaki kablo sayesinde telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kolayca bir televizyona ya da monitöre bağlayabildiğiniz bu ürün, Tip C bağlantısı üzerinden görüntü aktarımını destekleyen tüm cihazlar ile kullanılabilir.

Samsung Galaxy Note 9 / S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / Note 8, Apple iMac 2017 21.5″/ 27″, Macbook 12″ 2015 & 2016, Macbook Pro 13″ 2016, Macbook Pro 15″ 2016, Macbook 2017, Dell XPS 13 (9350 & 9360), Lenovo Yoga 900/910, Huawei Matebook / Mate 10 / Mate 20 / Mate 10 Pro / Mate 20 Pro / P20 / P20 Pro gibi cihazlar tarafından destekleniyor.

Böylece Android, iPad Pro 2018, Mac, MacBook ve Windows laptoplar tarafından kullanılabilir şekilde oldukça geniş bir skalaya sahip.