Spider-Man için Türkçe desteği olmayacak!

Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man, PS4 tarafının bu yıl çıkacak en güçlü oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Merakla beklenen God of War ve Detroit Become Human’ın ardından 7 Eylül’de piyasaya çıkacak üçüncü PlayStation‘a özel AAA oyun olacak oyun için Türk oyuncular için üzücü bir detay ortaya çıktı.

Spider-Man için Türkçe dil desteği olmayacak!

Son dönemde PlayStation Türkiye’nin önemli çalışmaları ile Uncharted 4 %100 Türkçe dil desteği ile gelmişti. Hem dublaj hem altyazı desteği sunan oyunun ardından PlayLink oyunları da Türkçe dil desteği ile dikkat çekiyordu. Ancak Horizon Zero Dawn’da dil desteği olmayışı eleştiriler getirse de God of War’da ise sadece alt yazı desteği olacak. Detroit Become Human için bir detay bilinmiyor iken, Spider-Man tarafında Türkçe’ye yer olmadığı görülüyor. Dublaj beklentisi az iken altyazı desteği de olmayacak oyun, sadece İngilizce ya da bildiğiniz diğer diller üzerinden oynanabilecek.

Tabii oyunun çıkmasına aylar var, ilerleyen dönemlerde PlayStation Türkiye bir çalışma yaparak altyazı desteği getirir mi göreceğiz.