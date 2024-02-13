Spider-Man 2’nin resmi olmayan PC portuyla ilgili heyecan verici gelişmeler devam ediyor. Bir grup mod geliştiricisi, bu portun 720p, 1080p ve 1440p çözünürlüklerde oynamak için gerekli sistem gereksinimlerini paylaştı. Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri ile oyuncuları üzecek gibi görünüyor.

Büyük bir fidye yazılımı saldırısının ardından, Insomniac’ın Spider-Man 2’sinin resmi olmayan PC portu üzerine yoğun bir tartışma yaşandı. Oyunun PC geliştirici yapısının sızdırılmasının ardından, mod geliştiricilerinden oluşan bir ekip, oyunu hızlı bir şekilde PC platformunda çalıştırmak için bu yapıyı tersine mühendislik yapmayı başardı. Ancak, geliştirme aşamasında yaşanan bazı sıkıntılar sonrasında, bir süreliğine projenin durdurulduğu duyurulmuştu. Ancak, bu durdurmanın ardından, beklenmedik bir şekilde, portun yamalarla birlikte internete sızdığı ve kullanıcıların oyunu indirip oynayabildiği ortaya çıktı.

Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri nasıl olacak?

PC_Focus kullanıcısı, bu resmi olmayan bağlantı noktası için sistem gereksinimlerini paylaşarak, oyuncuların hangi donanımlara ihtiyaç duyacağını netleştirdi. En düşük gereksinimlere göre, oyuncuların 720p’de 30FPS’de oynamak için en az 16 GB RAM’e, Ryzen 5 2600X veya Intel i7 8700K işlemciye ve GTX 1660 Super veya Radeon RX 5500 grafik kartına sahip olmaları gerekecek.

Daha yüksek çözünürlüklerde oynamak isteyenler için ise daha güçlü bir donanıma ihtiyaç duyulacak. 1080p’de 45-60FPS aralığında oynamak için, daha hızlı belleğe, Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10400F işlemciye ve NVIDIA RTX 2070 OC veya AMD Radeon RX 6600 XT GPU’ya ihtiyaç olacak.

1440p çözünürlükte oynamak isteyen oyuncular için ise daha üst düzey bir donanım gerekecek. Ryzen 7 5700X veya Intel i5-12700F işlemci ve NVIDIA RTX 4070 veya Radeon RX 6800 XT gibi yüksek performanslı bir grafik kartı gerekecek. Ayrıca, daha hızlı belleğin de önemli olduğu belirtiliyor, en az 3600MHz hızında belleğe sahip olmanız gerekecek.

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Bu sistem gereksinimleri, Spider-Man 2’nin resmi olmayan PC portu için gereken minimum ve önerilen donanımları netleştiriyor ve oyunculara hangi performansı bekleyebileceklerini gösteriyor. Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri yüzünden çoğu oyuncuyu üzecek gibi görünüyor. Bakalım nihai halinda Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri değişecek mi? Bekleyip göreceğiz.