Popüler PC PlayStation 4 emülatörü fpPS4, hız kesmeden ilerliyor ve artık 140’tan fazla oyunu çalıştırabiliyor. Ekim 2022’de, 25 ticari oyunu destekleyen bu emülatör güncellenmeye devam ediyor. Şimdi ise, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, fpPS4 ekibi uyumluluk listesini güncelleyerek emülatörün 144 adet PlayStation 4 oyununu çalıştırabildiğini duyurdu.

fpPS4‘ün, artık kullanıcıların gerçekten oyuna girmesine izin vermesiyle birlikte PS4 oyunları PC’de akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Açıklamalara göre bu 144 oyundan 98’i şu anda oynanabilir durumda. Bu, emülatör için önemli bir gelişme, ancak oynanabilir oyunların arasında Sonic Mania, Forager, Super Meat Boy, Shantae and the Pirates Curse gibi popüler ancak teknik açıdan daha az zorlu olanları da bulunuyor.

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Şu anda, bahsedilen 1080 PS4 oyunundan emülatör, 280 oyunu (%16’dan fazla) önyükleyebiliyor. Bu, projenin arkasındaki ekip için hala yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor. fpPS4, piyasadaki tek PS4 emülatörü değil; aynı zamanda popüler RPCS3 emülatörünün arkasındaki ekibin RPCSX PS4 emülatörüne de sahip olduğumuzu belirtmek gerekir.

Açık kaynak kodlu fpPS4 PlayStation 4 emülatörü hakkında daha fazla bilgiye, projenin blogundan ulaşabilirsiniz. fpPS4 öykünücüsü hakkında daha fazla bilgi geldiğinde, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

2013’te piyasaya sürülen PlayStation 4, tüm zamanların en çok satan konsollarından biri olarak kayda geçti ve yalnızca Nintendo Switch ve Sony’nin PlayStation 2’si tarafından geride bırakıldı. Bildiğimiz kadarıyla, Sony dünya çapında 117 milyondan fazla konsol sattı. fpPS4 emülatörü, bu sevilen konsolun oyunlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmaya yardımcı oluyor, böylece oyunseverlerin nostalji dolu deneyimlerini yaşamalarını sağlıyor. Bakalım PlayStation 4 emülatörü diğer emülatörler gibi tüm oyunları oynatmayı yakın zamanda başaracak mı?