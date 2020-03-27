SpaceX, yakında fırlatmayı planladığı roketini tamamlamak üzere. Bu roket sayesinde şirket, Mars’a bir adım daha yaklaşacak!

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Elon Musk Starhip’in ilk prototipini gösterdi!

SpaceX‘in koronavirüs sebebi ile oluşan seyahat yasaklarından ve California‘da çalışan bazı işçilerin hastalığa yakalanmasından sonra fırlatmasını ertelediğini biliyoruz. Ancak şirketin, büyük Ay ve Mars roketleri hala Texas’da geliştirme sürecine devam ediyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü, SpaceX‘in kurucusu ve CEO‘su Elon Musk, Twitter hesabından Boca Chica‘daki geliştirme tesisinin birkaç fotoğrafını paylaştı. “SN3” isimli, üçüncü Starship prototipini gösterdiler. Paylaşılan fotoğrafın içeriğinde, temelinde uzay gemisi garajı gibi görünen bi ünite içerisinde rokete parçası takılıyordu.

SN1‘in basınç testi sırasında patladığını duymuş olabilirsiniz. Ancak bu şirketi yavaşlatmış gibi görünmüyor. SN2, SN1‘in patlamasından 2 hafta sonra 8 Mart tarihinde kendi basınç testini geçti!

Elon Musk, testlerin her üç prototip için de 12.4 mil (20 kilometre) irtifada uçup tekrar Dünya‘ya inecekleri şeklinde modellendiğini söyledi. Sonuçta amaç, insanları; Ay’a, Mars’a belki daha da ilerisine taşıyacak yeni nesil araçlar üretmek.