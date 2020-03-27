Haber
SpaceX yakında fırlatmayı planladığı roketini tamamlamak üzere!
SpaceX, yakında fırlatmayı planladığı roketini tamamlamak üzere. Bu roket sayesinde şirket, Mars’a bir adım daha yaklaşacak!
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Elon Musk Starhip’in ilk prototipini gösterdi!
SpaceX‘in koronavirüs sebebi ile oluşan seyahat yasaklarından ve California‘da çalışan bazı işçilerin hastalığa yakalanmasından sonra fırlatmasını ertelediğini biliyoruz. Ancak şirketin, büyük Ay ve Mars roketleri hala Texas’da geliştirme sürecine devam ediyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü, SpaceX‘in kurucusu ve CEO‘su Elon Musk, Twitter hesabından Boca Chica‘daki geliştirme tesisinin birkaç fotoğrafını paylaştı. “SN3” isimli, üçüncü Starship prototipini gösterdiler. Paylaşılan fotoğrafın içeriğinde, temelinde uzay gemisi garajı gibi görünen bi ünite içerisinde rokete parçası takılıyordu.
SN1‘in basınç testi sırasında patladığını duymuş olabilirsiniz. Ancak bu şirketi yavaşlatmış gibi görünmüyor. SN2, SN1‘in patlamasından 2 hafta sonra 8 Mart tarihinde kendi basınç testini geçti!
Elon Musk, testlerin her üç prototip için de 12.4 mil (20 kilometre) irtifada uçup tekrar Dünya‘ya inecekleri şeklinde modellendiğini söyledi. Sonuçta amaç, insanları; Ay’a, Mars’a belki daha da ilerisine taşıyacak yeni nesil araçlar üretmek.
Haber
Epic Games Store’da, 164 TL değerinde üç oyun ücretsiz oldu!
Sık sık sunduğu ücretsiz oyunlar ile gündeme gelen Epic Games Store’da yeni bir fırsat daha başladı. Bugünden itibaren bir hafta boyunca yani 3 Mart tarihine kadar erişebileceğiniz fırsatları sizler için listeledik.
Bu hafta sunulan oyunlarda Brad Pitt ile hatırlayacağımız World War Z’nin oyun uyarlaması, sakin dünyasıyla bizleri sürükleyici bir maceraya davet eden Figment ve eski günlerimize dönebileceğimiz sıkı bir aksiyon oyunu olan Tormentor X Punisher bulunmakta.
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World War Z
Özellikle CO-OP yapısıyla dikkat çeken ve klasikleşmiş zombi temalı oyunlara kıyasla daha açık ve çeşitli bir dünya sunan World War Z, içerisinde aksiyon dolu bir maceraya atılabileceğiniz hikaye modunu da barındırıyor.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- İşlemci: Core i3-3220/AMD A10-5700
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GF650Ti/ Intel 630/ Radeon HD 5870
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Yüksek ve Önerilen
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, DX11
- İşlemci: Intel Core i7-3970 3,50 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / Radeon R9 280
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Figment
Çeşitli bulmacaları çözerek sakin ve huzur dolu dünyasında uzun soluklu bir maceraya çıktığımız yapım kullanıcılar tarafından çok iyi değerlendirmelere sahip.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
- İşlemci: Intel Core i5 4670T 2,3 GHz, AMD FX 8370E 3,3 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 480, NVIDIA GeForce GTX 580M, AMD Radeon R7-265 veya eşdeğer
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu
Yüksek ve Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 2500 3,3 GHz, AMD FX 6120 3,6 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 650 Ti, NVIDIA GeForce GT 750M, Radeon HD5850 veya eşdeğer
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu
Tormentor X Punisher
Eski günlerde olduğu gibi tamamen aksiyon üzerine kurulu olan oyunda, çeşitli silahlarla düşmanlarımızı yere sermeye çalışıyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Dual Core
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 7600 GT (256 MB), Intel HD Graphics 4400 (Gölgelendirilmiş), Radeon X1600 XT (256 MB)
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Yüksek ve Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 64-bit
- İşlemci: Intel Core2 Duo E4500 (2 * 2200), AMD Athlon 64 X2 4200 veya eşdeğer
- Ekran Kartı: GeForce 7600 GT (256 MB), Intel HD Graphics 4400 (Shared), Radeon X1600 XT (256 MB)
- DirectX: Sürüm 11 ve üstü
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ve platforma ait oyun mağazasına giriş yaparak haftanın ücretsiz oyunlarını hesabınıza eklemeniz yeterli.
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 3 Mart.
Genel
2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.
Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.
Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.
Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.
Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.
BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.
Genel
Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!
Mercedes-Benz‘in elektrikli MPV modeli EQV, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı. Bekleyenleri için güzel olan haber ise, aracın satışına bu yaz başlanması bekleniyor.
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Elektrikli MPV, en son Arjeplog‘daki (İsveç) zorlu kış koşulları altındaki performans sınavını tamamlamıştı. Geliştirme ekibi EQV’yi haftalarca -30 santigrat dereceye ulaşan koşullarda, buzlu yollar ve derin karda test etti.
Mercedes-Benz Vans‘ta çalışan 30’dan fazla mühendis, elektronik uzmanı ve teknisyeninden oluşan ekip, EQV prototiplerini Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki test sahasında sayısız karmaşık testlere tabii tuttu. Özel bir ölçüm teknolojisi kullanan ekip, aşırı soğuğun taşıma, ergonomi ve konfor üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Soğuk havada sürücü bileşenleri, yazılım ve arayüzlerin davranışı, düşük sıcaklıkta aracın termo yönetimi gibi başlıklar sınandı.
Son olarak Mercedes-Benz EQV’nin Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki şartlar altındaki şarj performansı değerlendirildi. Elektrikli MPV, bataryalarının doluluk oranını %10’dan %80’e 45 dakikada çıkarabilen hızlı şarj yeteneğine sahip.
Mercedes-Benz Vans’ın eDrive@VAN başkanı Benjamin Kaehler, “Bu son kış testinde EQV’yi limitlerine kadar zorladık ve bizi oldukça memnun etti. Bu son testler, EQV’nin satışa hazır olması için son hazırlıklardı. Özellikle elektrikli araçlar için çok önemli olan termal yönetim ile ilgili, EQV’yi daha güvenli ve konforlu hale getirebileceğimiz veriler elde ettik.” dedi
EQV modeli, EQ teknoloji markasının Mercedes EQC’den sonraki, ikinci modeli olacak. İki farklı dingil mesafesiyle satışa çıkacak olan EQV, 400 km‘yi biraz aşan menzili, 201 beygir ve 362 Nm torku, 90 kWh lityum iyon batarya ile sunacak. Aracın maksimum hızı ise 160 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.