SoundCloud’un iOS Uygulamasına Chromecast desteği Geldi

Müzik servisi SoundCloud’ın iPhone ve iPad için olan mobil uygulamasının bugüne kadar Chromecast desteğinden mahrum olması büyük bir sürprizdi.

SoundCloud’ın Android versiyonu 2015 yılından beri Chromecast özelliğine sahipti ancak iOS versiyonunda böyle bir özellik yoktu. Bugün yayılan güncelleme ile beraber uygulamanın iOS versiyonu da Chromecast özelliğine kavuştu. Uygulamayı kullananlar App Store’u ziyaret ederek güncelleme yapabilir.

İki platformun kullanıcıları da artık şirketin Spotify’a rakip olarak çıkardığı SoundCloud Go+ uygulaması üzerinden müzik yayınını dinleyebilir. Bu güncelleme de Android’e geleli bir kaç hafta olmuştu. iOS sürümün de ise uygulama çıktığı günden beri vardı. Chromecast’te yayın açıldıktan sonra uygulama önerilen şarkılardan çalmaya devam ediyor.