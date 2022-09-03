Google, 2021’in Ocak ayında ‘şiddete teşvik ettiği’ gerekçesiyle Parler isimli uygulamayı Google Play Store’dan kaldırdığını duyurmuştu. Şimdi uygulama Google Play Store’da tekrar kullanılabililir duruma geldi.

Son derece tartışmalı çevrimiçi hizmet Parler, Google Play Store’a geri döndü. Google Cuma günü yaptığı açıklamada, sağlayıcının gelecekte kuralları ihlal eden hakaret içeren veya diğer içerikleri engellemeye veya silmeye söz verdiğini söyledi.

🚨 MAJOR NEWS: We're BACK on the Google Play Store! Happy downloading, Android users! ➡️➡️ https://t.co/KFLwwfzys4 pic.twitter.com/k3JXmB4zAF — Parler (@parler_app) September 2, 2022

Uygulama, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında popüler ve Ocak 2021’de, Trump destekçilerinin ABD Başkenti’ni basmasından sonra odak haline geldi.

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Eleştirmenler, ağı şiddet çağrılarını yeterince hızlı bir şekilde kaldırmamakla suçladı. Apple ve Google daha sonra Parler uygulamasını mağazalarından kaldırdı. Ancak, geçen yılın Mayıs ayından bu yana App Store’da tekrardan erişime açmıştı.

Ocak 2021’de 20 milyon kullanıcı

Parler, 2018’de kuruldu ve kendisini bir ifade özgürlüğü platformu olarak tanımlıyor. Facebook ve Twitter gibi ağlar, yanlış haberlere ve şiddeti yücelten ırkçı içeriklere karşı harekete geçtiğinden, Parler gibi platformlar büyük ölçüde popüler hale geldi.

Şirkete göre, kullanıcı sayısı Kasım 2020’de beşten on milyona iki katına çıktı ve yalnızca 6-10 Kasım arasında 4,5 milyondan fazla yeni kullanıcı oldu. Şirkete göre, kullanıcı sayısı Ocak 2021’de 20 milyondu.