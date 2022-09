Google, 2021’in Ocak ayında ‘şiddete teşvik ettiği’ gerekçesiyle Parler isimli uygulamayı Google Play Store’dan kaldırdığını duyurmuştu. Şimdi uygulama Google Play Store’da tekrar kullanılabililir duruma geldi.

Son derece tartışmalı çevrimiçi hizmet Parler, Google Play Store’a geri döndü. Google Cuma günü yaptığı açıklamada, sağlayıcının gelecekte kuralları ihlal eden hakaret içeren veya diğer içerikleri engellemeye veya silmeye söz verdiğini söyledi.

🚨 MAJOR NEWS: We're BACK on the Google Play Store!

Happy downloading, Android users! ➡️➡️ https://t.co/KFLwwfzys4 pic.twitter.com/k3JXmB4zAF

— Parler (@parler_app) September 2, 2022