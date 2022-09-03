Berlin’deki IFA 2022’de Qualcomm ve Meta, Meta Quest platformu için uzamsal hesaplama konusunda birlikte çalışmak üzere çok yıllı bir anlaşma duyurdu. Bu, Snapdragon XR platformları ve teknolojileri tarafından desteklenecek.

Firmalar, en son Meta Quest 2 dahil olmak üzere yedi yılı aşkın bir süredir en son sanal gerçeklik (VR) geliştirmeleri üzerinde işbirliği yaptı. Son zamanlarda Qualcomm ve Samsung, patent anlaşmasını 2030’a kadar uzattı.

Meta’nın Qualcomm ile olan işbirliği, yedi yılı kapsayan, endüstrinin en uzun soluklu işlerinden biridir. Qualcomm, Meta’nın ilk bağımsız VR kulaklığı olan Oculus Go’nun ilk silikon ortağıydı. Meta’nın Oculus Go’su, oturmuş VR deneyimi için bir mobil işlemci olan Snapdragon 821’i kullandı.

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Meta ayrıca oda ölçeğinde VR ve daha fazla aslına uygunluk sunan ilk Oculus Quest’te Snapdragon 835’i kullandı. Meta’nın Luxottica Ray Ban Stories ile birlikte geliştirdiği giyilebilir cihazı da Snapdragon’dan yararlanıyor.

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Her iki şirket de Meta Quest platformu için yüksek kaliteli Snapdragon XR deneyimleri oluşturmak için uzun vadeli bir anlaşma yaptı.

Her iki firmanın mühendislik ve ürün ekipleri, tamamen gerçekleştirilmiş bir meta veri deposunu hızlandırmak için yeni nesil platformlar ve temel teknolojiler üretmek için teknik işbirliğini genişletecek.

Duyuru, Meta Quest platformu için Snapdragon XR platformlarını kullanarak premium deneyimler geliştirmek için çok yıllı bir stratejik ilişkiyi temsil ediyor. Meta, Qualcomm ile donanım tarafında daha da derinleşecek ve Microsoft ve ByteDance’in bu yılın başlarında yaptığı gibi, taleplerini karşılayacak özel bir platform elde edecek.

Her iki firma da meta veriye geçişlerini hızlandırmak için teknik ortaklıklarını derinleştireceklerini söyledi. İşletmelerin zaten sıkı bir şekilde entegre olduğunu ve bu ilişkinin daha da derinleştiğini unutmayın, bu nedenle yakın gelecekte Meta Quest ürünlerinde Snapdragon XR platformları bekleyebiliriz.