sosyal medya kullanıcı sayısı belli oldu

Battlefield serisinin son oyunu olacak olan Battlefield 6 hakkında uzun zamandır bir bilgi gelmiyor. Ne var ki TheLongSensation tarafından iletilen güncel sızıntılar oyun hakkında kullanıcılara bazı fikirler veriyor.

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TheLongSensation, yani Tom Henderson tarafından Youtube platformunda paylaşılan bir videoda bahsedilen bilgilere göre; Battlefield 6, Battlefield 3 oyununun yeniden düzenlenmiş bir versiyonu olacak ve güncel zamanda geçecek. Aynı şekilde, yine iddialara göre, Xbox Series X ve PS5 için gelişi onaylanan oyun bir önceki nesil PS4 ve Xbox One konsollarına da gelecek.

Henderson yine geliştirici Dice firmasının harita tasarımlarının içerisinde yeni nesil konsol güçleriyle oluşturulabilen 128 oyunculu haritalar olduğunu da söylüyor. İddia ettiğine göre bu 128 oyunculu haritaların oyunculara sunulmasının yanında normal Battlefield 32 v 32 oyun modları da hala oynanabilir olacak. Böylelikle fazla oyuncu sayısı olan modlara girme seçeneği oyuncuya bırakılacak.

Oyunun bir önceki nesil konsollardaki versiyonunda ise görsel bazı düşüşler olmasının yanında 128 oyunculu haritalar bu konsollarda oynanabilir olmayacak. Bununla birlikte Henderson’un kaynaklarından aldığını söylediği bilgilere göre önceki nesle gelecek olan versiyonlarla stüdyonun ayrı bir kısmı ilgileniyor. Bu nedenle oyuncuların endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.

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Battlefield 6 dışında bir Battle Royale oyunu da konuşulanlar arasında

Videoda yine EA Dice firmasının bir Battlefield Battle Royale oyununun gelişiminde de belli bir seviyeye geldiğinden, ancak gelişim süreci akıbetinin şu anda belirsiz olduğundan da bahsediliyor.

Sızıntıları genelde dikkatle karşılamakta fayda var. Ancak Henderson’un daha önce Battlefield 6 oyununun günümüz zamanlarında geçeceği iddiası, diğer bazı kaynaklardan onay almıştı. EA firmasının daha önce 2021 ile 2022 başları arası bir tarih verdiği oyun hakkındaki planların çıkışına yakın değişebileceği de kaynak tarafından belirtilenler arasında.

Gelecek aylarda oyunun çıkışına yaklaşmamızla beraber Battlefield 6 hakkında daha net bilgilerin gelmesi muhtemel.