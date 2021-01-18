Sosyal medya

Genel

sosyal medya kullanıcı sayısı belli oldu

sosyal medya kullanıcı sayısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagöz, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı açıkladı.

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Sosyal medya kullanıcı sayısı, ülkemizde ve dünyada giderek artıyor. Artık neredeyse herkesin bir sosyal medya hesabı var. Kullanması ücretsiz olan bu platformlar, kullanıcılarına sunduğu ücretsiz hizmetlerle insanları kendilerine çekerken, öte yandan da topladığı veriler ve reklamlarla gelir sağlayarak karşılıklı kazanç yaratıyor. Özellikle pandemi döneminde insanların sosyalleşmek için tek seçeneği olan bu platformları ülkemizde kullanan kişi sayısı ortaya çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagöz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı sayısını açıkladı.

sosyal medya kullanıcı sayısı

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sosyal medya kullanıcı sayısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagöz, yeni çıkan sosyal medya yasası gereği ülkemize temsilci atayacağını duyuran Facebook açıklamasından sonra, Twitter üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan birinde Karagöz, “55 milyon vatandaşımızın sosyal ağlarda; haklarını, verilerini ve gizliliğini güvence altına almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’de daha temiz ve şeffaf bir internet için kurumumuz var gücüyle çalışmaya devam edecek.” Şeklinde bir paylaşım yaptı. Karagöz aynı zamanda, ülkemizde 37 milyon Facebook, 38 milyon Instagram kullanıcısı olduğunu da belirtti. Böylece ülkemizdeki sosyal medya kullanıcı sayısı da ortaya çıkmış oldu. Neredeyse herkesin bir akıllı cihaza sahip olduğunu düşünürsek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanının açıkladığı bu rakamlar oldukça normal. Facebook’un da temsilci atamasının ardından, sosyal medya yasası gereği temsilci atamayan tek dev şirket Twitter kaldı. Bu paylaşımların Twitter üzerinden yapıldığını düşünürsek şimdilik durum biraz ironik. Yasaya uymayan şirketler için reklam yasağı ve bant genişliği düşürme gibi yaptırımlar söz konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.

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Genel

Battlefield 6, nesiller arası olup 128 oyunculu harita içerebilir

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battlefield 6

Battlefield serisinin son oyunu olacak olan Battlefield 6 hakkında uzun zamandır bir bilgi gelmiyor. Ne var ki TheLongSensation tarafından iletilen güncel sızıntılar oyun hakkında kullanıcılara bazı fikirler veriyor.

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TheLongSensation, yani Tom Henderson tarafından Youtube platformunda paylaşılan bir videoda bahsedilen bilgilere göre; Battlefield 6, Battlefield 3 oyununun yeniden düzenlenmiş bir versiyonu olacak ve güncel zamanda geçecek. Aynı şekilde, yine iddialara göre, Xbox Series X ve PS5 için gelişi onaylanan oyun bir önceki nesil PS4 ve Xbox One konsollarına da gelecek.

Henderson yine geliştirici Dice firmasının harita tasarımlarının içerisinde yeni nesil konsol güçleriyle oluşturulabilen 128 oyunculu haritalar olduğunu da söylüyor. İddia ettiğine göre bu 128 oyunculu haritaların oyunculara sunulmasının yanında normal Battlefield 32 v 32 oyun modları da hala oynanabilir olacak. Böylelikle fazla oyuncu sayısı olan modlara girme seçeneği oyuncuya bırakılacak.

Adventure İstanbul

battlefield 6

Oyunun bir önceki nesil konsollardaki versiyonunda ise görsel bazı düşüşler olmasının yanında 128 oyunculu haritalar bu konsollarda oynanabilir olmayacak. Bununla birlikte Henderson’un kaynaklarından aldığını söylediği bilgilere göre önceki nesle gelecek olan versiyonlarla stüdyonun ayrı bir kısmı ilgileniyor. Bu nedenle oyuncuların endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.

Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları ve kablosuz şarj cihazı önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Battlefield 6 dışında bir Battle Royale oyunu da konuşulanlar arasında

Videoda yine EA Dice firmasının bir Battlefield Battle Royale oyununun gelişiminde de belli bir seviyeye geldiğinden, ancak gelişim süreci akıbetinin şu anda belirsiz olduğundan da bahsediliyor.

Sızıntıları genelde dikkatle karşılamakta fayda var. Ancak Henderson’un daha önce Battlefield 6 oyununun günümüz zamanlarında geçeceği iddiası, diğer bazı kaynaklardan onay almıştı. EA firmasının daha önce 2021 ile 2022 başları arası bir tarih verdiği oyun hakkındaki planların çıkışına yakın değişebileceği de kaynak tarafından belirtilenler arasında.

Gelecek aylarda oyunun çıkışına yaklaşmamızla beraber Battlefield 6 hakkında daha net bilgilerin gelmesi muhtemel.

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Genel

Kablosuz kulaklık sektöründe 2020’nin lideri Apple

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AirPods 3

Kablosuz kulaklık sektörü hızla büyüyor ve pek çok teknoloji şirketi kendi kulaklıklarını sahneye çıkarıyor. Araştırmaya göre listenin zirvesinde Apple yer alıyor.

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Kablosuz kulaklık

Counterpoint Research, kablosuz kulaklık pazarının son durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde TWS satışları hızla arttı ve 2020 yılı itibariyle kablosuz kulaklıkların sevkiyatlarında yüzde 83 oranında bir artış görüldü.

Adventure İstanbul

Bu rakamlara göre geçen yıl toplam 238 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Kablosuz kulaklıklar arasında en çok ilgiyi ise Apple’ın ürünleri görüyor.

Kablosuz kulaklık Araştırmaya göre 2020’nin üçüncü çeyreğinde en çok kablosuz kulaklık sevkiyatını yapan şirket % 29 pazar payı ile Apple oldu. Apple’ı ise fiyat/performans ürünleriyle tanınan Xiaomi % 13 ile takip ederken, Çinli şirketi Samsung ve JBL % 5 ile izliyor.

Counterpoint Research analisti Liz Lee, “Cihazlardan jakı ve kutularından kulaklıkları çıkarma eğilimi, TWS segmentinin büyümesi için büyük bir itici güç haline geliyor. Ayrıca, mobil medya tüketiminin artmaya devam etmesine yardımcı olarak TWS’yi bir sonraki olmazsa olmaz aksesuar haline getiriyor” dedi.

Kablosuz kulaklık

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Giyilebilir cihazlarda ilk sırayı kablosuz kulaklık alırken, kulaklıkları ise akıllı bileklik ve akıllı saatler takip ediyor. Akıllı saatlerde da 2020 yılının son döneminde şaşırtıcı bir büyüme görüldü. Analist Sujeong Lim göre sağlık ve zindeliğe artan ilgi ile birlikte ekonomilerin normalleşmesi ve akıllı saatlerin fiyatları düşmesi akıllı saat pazarının büyümesini daha da arttıracak.

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Genel

Samsung Galaxy M62 özellikleri sızdı

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Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M62, Exynos işlemci ile benchmark üzerinde görüntülendi. Akıllı telefon 7.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya ile gelebilir.

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Samsung’un orta sınıf akıllı telefonlarını barındıran Galaxy M serisi, fiyat / performans anlamında tüketicilerin en takdir ettiği cihazların başında geliyor. M serisi telefonlar, özellikle Hindistan ve ülkemiz gibi fiyat konusundaki hassas olan ülkelerde oldukça ilgi çekiyor. Serinin özellikle M51 modeli, pek çok ülkede oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı. Şimdilerde ise bu serinin yeni modeli bekleniyor. Son gelen haberler Samsung Galaxy M62 modelinin, benchmark üzerinde görüntülendiği yönünde.

Adventure İstanbul

Samsung Galaxy M62 özellikleri

Geçmişte de bazı sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısı, telefonun bazı özelliklerinin de olduğu bir benchmark testi sonucunu paylaştı. SM-E62F kod adlı Samsung Galaxy M62, benchmark testinde tekli çekirdek performansında 763, çoklu çekirdek performansında da 1952 puan aldı. Testte sızan diğer detaylara göre telefon, Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9825 işlemci, 6 GB RAM ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh devasa bir bataryayla beraber gelecek. Modelde giriş portu olarak USB Tip-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacak. Yazılım tarafında ise Android üzerine kurulmuş ONE UI ile birlikte gelecek. NFC desteği ve 256 GB depolama seçeneği de olması beklenen özellikler arasında. Özellikle 7.000 mAh batarya telefonun en çok dikkat çeken kısmı olacak gibi duruyor. Samsung Uygun akıllı telefonun fiyatını uygun tutarsa modelin, M51 kadar başarılı olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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