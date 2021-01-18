Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesini almaya başladı

Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bugün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Telefonun hem LTE hem de 5G’li versiyonu için aynı anda yayınlanan güncelleme, iki farklı ürün yazılımı sürümüne sahip. Android 11’in Ocak 2021’de çıkan güvenlik yamalarını da telefona nakşettiren güncelleme, One UI 3.0’daki arayüz değişikliklerini de içeriyor.

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Hepimizin malumu olduğu üzere Samsung’un, akıllı telefonlarına yönelik uyguladığı güncelleme çalışmalarındaki geçmişi pek parlak değil. Ancak 2020’den beri şirket bu kara geçmişinin izlerini silmek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Galaxy S10 Lite gibi giriş seviyesi akıllı telefonlarına bile Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzünü OTA yoluyla veren Samsung, katlanabilir telefonlarını da Android 11’den mahrum bırakmıyor.

Bugün itibarıyla Samsung, Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonu için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınladı. Galaxy Fold’un LTE ve 5G’li varyantlarının ikisine birden dağıtılan güncelleme evvela Fransa, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Sonrasında dünya çapındaki diğer Samsung Galaxy Fold kullanıcılarına da erişime açılacak olan Android 11 güncellemesi, One UI 3.0 arayüzüyle beraber telefona bambaşka bir hava katacak.

Bu arada güncelleme iki farklı ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Eğer 4G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız F900FXXU4DUA1; 5G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız da F907BXXU4DUA1 ürün yazılımı sürümüyle beraber Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi telefonunuza OTA yoluyla geliyor. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek yükleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesiyle ne gibi özelliklere sahip olacak?

Ana ekran

İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.

Galaxy Fold kilit ekranı

Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.

Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.

Hızlı panel

Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.

AOD

Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.

Galaxy Fold erişilebilirlik özellikleri

Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.

Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.

Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.

Samsung Klavye

Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.

Samsung DeX

Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.

Galaxy Fold İnternet uygulaması

Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.

Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.

Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.

Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.

Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.

Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.

Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.

Kişiler ve Telefon

Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.

Arama deneyimi geliştirildi.

Telefon / Çağrı geçmişi

Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.

Mesajlar

Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.

Takvim

Aynı başlangıç ​​saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.

Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.

Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.

Galaxy Fold – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri

Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.

Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.

Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.

Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.

Kamera

Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.

Fotoğraf Editörü