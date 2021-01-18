Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesini almaya başladı
Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi bugün itibarıyla dağıtılmaya başlandı. Telefonun hem LTE hem de 5G’li versiyonu için aynı anda yayınlanan güncelleme, iki farklı ürün yazılımı sürümüne sahip. Android 11’in Ocak 2021’de çıkan güvenlik yamalarını da telefona nakşettiren güncelleme, One UI 3.0’daki arayüz değişikliklerini de içeriyor.
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Hepimizin malumu olduğu üzere Samsung’un, akıllı telefonlarına yönelik uyguladığı güncelleme çalışmalarındaki geçmişi pek parlak değil. Ancak 2020’den beri şirket bu kara geçmişinin izlerini silmek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Galaxy S10 Lite gibi giriş seviyesi akıllı telefonlarına bile Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arayüzünü OTA yoluyla veren Samsung, katlanabilir telefonlarını da Android 11’den mahrum bırakmıyor.
Bugün itibarıyla Samsung, Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonu için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınladı. Galaxy Fold’un LTE ve 5G’li varyantlarının ikisine birden dağıtılan güncelleme evvela Fransa, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Sonrasında dünya çapındaki diğer Samsung Galaxy Fold kullanıcılarına da erişime açılacak olan Android 11 güncellemesi, One UI 3.0 arayüzüyle beraber telefona bambaşka bir hava katacak.
Bu arada güncelleme iki farklı ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Eğer 4G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız F900FXXU4DUA1; 5G destekli bir Galaxy Fold kullanıyorsanız da F907BXXU4DUA1 ürün yazılımı sürümüyle beraber Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi telefonunuza OTA yoluyla geliyor. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek yükleyebilirsiniz.
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Samsung Galaxy Fold, Android 11 güncellemesiyle ne gibi özelliklere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy Fold kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Galaxy Fold erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Galaxy Fold İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Galaxy Fold – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. MIUI 12 tabanlı güncelleme, telefona yeni yazılım dizaynı ve yeni özellikler kazandıracak.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme konusunda adeta Android rakiplerine ders vermeye devam ediyor. Diğer Android akıllı telefon üreticilerinin aksine Xiaomi, oldukça fazla model çıkarmasına rağmen telefonlarını güncel tutmaya devam ediyor. Kullanıcılar özellikle eski modellerin güncelleme almasından ve yeni özellikler kazanmasından çok memnun. Şirketin güncel modellerinden biri olan Xiaomi Mi 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. Telefon yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve yeni güvenlik yaması kazanıyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi
Xiaomi Mi Note 10 Lite kullanıcıları, bu günlerde telefonlarına gelen yeni bir bildirimden dolayı heyecanlı. Kullanıcılar bir bildirimle gelecek olan Android 11 güncellemesinin müjdesini aldılar. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan MIUI 12.5 hala geliştirme ve beta aşamasında olduğu için güncelleme, Android 11 tabanlı MIUI 12 şeklinde olacak. Telefonun performans, güvenlik gibi konularda geliştirmeler kazanması ve yeni özellikler kazanması bekleniyor. 2.34 GB boyutunda olacak olan güncelleme, telefon microSD kart desteğine sahip olmadığı için 64 GB’lık modeli satın almış olan kullanıcılar için sorun olabilir. Kullanıcıların güncellemeden önce telefonda yeterli alanı açması gerekiyor. Ülkemiz dahil olmak üzere global anlamda satışı olan tüm modellerinin yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Xiaomi Mi Note 10 Lite‘ın Android 11 güncellemesini önümüzdeki günlerde dağıtılması bekleniyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri
8nm Qualcomm Snapdragon 730G işlemci, Adreno 618 grafik işlem birimi, 6 GB LPDDR4X RAM, 6,47 inç FHD+ AMOLED ekran. 30W hızlı şarj desteğine sahip 5260 mAh batarya, 64, 8, 2 ve 5 MP çözünürlüğündeki dörtlü arka, 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerayla oldukça iyi özelliklere sahip olan orta sınıf telefon, ülkemizde 3600 TL civarında satılıyor. Kutudan Android10 ile gelen Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesini de çok yakında alıyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 5G TENAA üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A52 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon TENAA üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy A52 5G TENAA’da listelendi!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yoğun çaba harcayan Güney Kore devi, mevcut serilerine yeni üyeler kazandırmaya çalışıyor. Galaxy A52 5G modeli ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi, aldığı sertifikalar ile her geçen gün cihazı çıkarmaya bir adım daha yaklaşıyor. Son olarak TENAA üzerinde görüntülenen akıllı telefon için artık çıkışın çok yakın olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan Samsung Galaxy A52 5G, TENAA listesinde yeni bir detay sunmuyor. Hatta herhangi bir teknik özelliğin ortaya çıkmadığı listelemenin hiçbir şey sunmadığını söylemek yanlış olmaz. 6.5 inçlik Infinity-O AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak. İçerisinde yer alacak işlemci konusunda kesinleşmiş bir bilgi henüz ortaya çıkmazken, cihazın Qualcomm yapımı Snapdragon 750 ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun ana kameranın 64 MP değerinde olacağı öğrenildi. Android 11 arayüzü ile bizleri karşılaması beklenen akıllı telefonun son gelişmeler ile birlikte yakın bir zaman içerisinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Bakalım firma, yeni orta seviye 5G özellikli akıllı telefonu ile piyasada önemli bir yere sahip olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Honor cihazları Huawei internet mağazasından çıkartıldı
Huawei, alt markası olan Honor firmasının satışını Kasım ayında gerçekleştirmişti. Bu hamlenin amacı da Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşından markayı korumaktı. Huawei Central tarafından gelen bilgiler ise ayrılığın son aşamasının da gerçekleştiğini bildiriyor. Böylelikle bütün Honor cihazları, daha önceden Çin’de iki markanın cihazlarını da satan Huawei’nin internet mağazası vmall.com üzerinden kaldırıldı.
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Honor cihazları için farklı bir site oluşturuldu
Çin’den farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre Honor, kendi cihazları için Honor Mall sitesini geliştirdi. Ancak Honor mağazasının Çin versiyonu mevcut olmayan birçok liste içeriyor ve neredeyse her cihazda 404 hatası veriyor. Yani görünüşe göre site hala geçiş aşamasında. Bununla beraber muhtemelen yakın zamanda stabil bir hale gelip düzgün çalışmaya başlayacaktır.
Anlık olarak vmall.com sitesinde Honor kelimesini yazılması durumunda Çince “Üzgünüz, Honor ürünleri kaldırıldı, Huawei ürünlerini alabilirsiniz” türevi bir yazı ortaya çıkıyor. Honor markasını Çince olarak aratmanız durumunda ise bununla alakalı olarak sıfır ürün olduğunu söylüyor. Onun yerine gösterilen önerilerde ise tamamen Huawei ürünleri kullanıcıyı karşılıyor.
Böylelikle Huawei ve Honor ayrılığı sonrası iki markanın da gidişatı yavaş yavaş belirmeye başlıyor diyebiliriz.
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 15 saat önce
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