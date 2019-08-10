Sosyal medya için alınan amiral gemisi telefon israf mı? Sizden Gelenler #36

Sizden Gelenler #36 videomuzda, bize sosyal medya üzerinden yöneltmiş olduğunuz soruları cevaplandırdık.

HWP Muhabbet Facebook grubumuz için: https://hwp.to/2YT7ZS4

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Soruların zaman çizelgesi

Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya‘ya çok teşekkürler!

0:40 Sadece sosyal medyada gezinmek için alınan amiral gemisi israf mıdır?

2:22 Benim sorum Ersin Bey ve Yıldıray Bey için. Çalışanlarınızdan Aslı son zamanlarda çok yoğun olduğu için kendi arkadaş grubumuzdaki birçok konu ve sohbete dâhil olamıyor, olayların çok gerisinde kalıyor. Acaba bu yoğunluk daha ne kadar böyle sürecek yoksa bizim muhteşem 4lü dağılacak mı?

5:31 Redmi airdots mu QCY t1 mi?

6:59 Yeni çıkacak olan Lord of the Rings dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

8:22 Birçok marka Snapdragon 855 işlemci ile 5G desteği sunarken Samsung ve Huawei gibi firmalar 5G desteği sunmuyor. Mate 30 pro’da 5G desteği beklerken duyumlara göre 4G ile geleceği söyleniyor sizce neden 5G modemli telefon üretmek istemiyorlar?

11:15 Kullanmak istediğiniz ama kullanamadığınız bir telefon oldu mu?

13:14 General Mobile android Q ne zaman yayınlanır? Motor ehliyeti alan var mı içinizde? Varsa ben mesela v8 4 silindirli 290 beygir bir motor ehliyeti nasıl alabilirim?

18:31 Videolardan hep bahsettiğiniz basın bülteni nedir? Size nasıl ulaştırılıyor? Teknoloji ile ilgilenen herkes bu bültenlere ulaşabilir mi?

20:31 (emrednnn )Saf android ile özelleştirilmiş ara yüzler arasındaki farklar, artı ve eksiler sizce nelerdir? Ara yüzünü en beğendiğiniz telefon markası nedir? Son olarak, stok ara yüze sahip telefonların sayısı, özelleştirilmiş olanlara göre az olmasının temel sebepleri nelerdir?

24:00 Telefondan oyun oynamak için oyuncu monitörü almayı düşünüyoruz nelere dikkat etmemiz gerekiyor marka öneriniz var mı?

26:02 Telefon markası Huawei ise Xiaomi Mi band 4 almak mantıklı mı?