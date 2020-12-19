2021 teknoloji açısından nasıl olacak? | Sorun Söyleyelim #3

Sizden Gelenler şehrimizin 65. videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizlere sorduğunuz soruları yanıtlıyoruz.

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Sizden Gelenler #65 soruları (Can Kahya’ya teşekkürler)

1:05 Merhaba 5g’nin doğaya gerçekten bir zararı var mı? Bu konu hakkında ofisin düşüncesi nedir kullanmalı mıyız veya kullanmamak mı gerekir?

4:04 Katlanabilir ekranların gerçekten gerekli bir teknoloji olduğunu düşünüyor musunuz?

7:26 Google huawei ile tekrar çalışmak için lisans başvurusu bulunmuş bu haber ayrıntıları neler?

13:00 Şu ana kadar tanıtılan, ülkemizde satışı olmayanlar dahil, keşke kullanabilseydim dediğiniz bir cep telefonu var mı?

14:17 1 cebinizde 3 bin tl var. hangi markanın orta segment telefonunu seçersiniz.

2 sony’nin yeni telefonunu nasıl buldunuz?

17:59 Android güncellemeleri ne sağlar? Yani android sürümü yükselmesi cihazın performansını ve niteliğini yükseltir diyebilir miyiz? Güvenlikten ibaret mi android sürümleri..?

21:09 OnePlus’ı OnePlus yapan özelliklerinden biri 90hz ekranı ve şimdiye kadar diğer markalardan daha az fiyat ile amiral katili olmasıydı. 2020 itibariyle çoğu markalar telefonlarda 90 veya 120hz ekran kullanıyor olacak. Ülkemize de bu yıl içerisinde geleceği konuşuluyor. Geldiğinde ise -tahminimce- 7000₺-8000₺ aralığında bir fiyata sahip olabilir. Asıl soru: Bu fiyat bandında diğer markaların amiral gemisi dediğimiz modellerle rekabet edebilir mi?

26:12 Merhaba sizce Apple güvenlik açısından kendisini bu kadar övmesine rağmen nasıl bu kadar iCloud hesabı çalınması yaşıyor.İkinci sorum olarak da iCloud ve Google drive paralı iken Google fotoğraflar neden ücretsiz acaba fotoğraflarımız kullanılıyor ya da başka yerlere paylaşılıyor mu?

29:01 Telefon görüşmesi yaparken mikrofonu iyi olan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık önerisi ?