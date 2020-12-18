Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası

Cuma Raporu #133 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?

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Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

01:30 Moderna COVID-19 aşısı, FDA komitesinden onay aldı

07:19 Sağlık Bakanlığı Acil Kullanım Onayı verebilecek

12:56 CyberPunk 2077 PS Store’dan kaldırıldı

18:48 HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı

26:23 YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!

38:19 iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıktı

42:31 Oppo, üç dirsekli ve katlanabilir yeni telefonunu tanıttı

46:14 BluTV, Çıplak dizisini bilinmeyen bir sebeple yayından kaldırdı!

57:08 Epic Games’ten yılbaşına kadar her gün bedava oyun!