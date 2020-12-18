Cuma Raporu
Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Cuma Raporu #133 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:30 Moderna COVID-19 aşısı, FDA komitesinden onay aldı
07:19 Sağlık Bakanlığı Acil Kullanım Onayı verebilecek
12:56 CyberPunk 2077 PS Store’dan kaldırıldı
18:48 HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı
26:23 YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
38:19 iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıktı
42:31 Oppo, üç dirsekli ve katlanabilir yeni telefonunu tanıttı
46:14 BluTV, Çıplak dizisini bilinmeyen bir sebeple yayından kaldırdı!
57:08 Epic Games’ten yılbaşına kadar her gün bedava oyun!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #132: Mate 40 Pro, Airpods Max, S21 ve dahası
Cuma Raporu #132 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #132: Mate 40 Pro, Airpod Max, S21 ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:42 SpaceX Mars görevi testi
03:47 Huawei Mate 40 Pro satışa çıktı
07:36 Apple ilk kafa üstü kulaklığı Airpod Max’i tanıttı
12:07 Samsung akıllı telefon pazarında yeniden lider
20:50 The Game Awards ödülleri sahiplerini buldu
23:18 Adobe Flash Player desteği yıl sonunda bitiyor
26:51 OPPO Reno 5 serisi tanıtıldı
29:34 Cyberpunk 2077 sorunlarla çıktı
31:52 Samsung Galaxy S21 sızdırıldı
39:50 Lenovo Thinkpad X1 Fold 45.000 TL fiyatla satışta
49:05 BluTV ücretsiz haftasonu verilerini açıkladı
Cuma Raporu
Cuma Raporu 130: Kerem’in vedası, Poco M3 ve dahası
Cuma Raporu 130 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:15 Kerem’in vedası
11:41 Redmi Watch tanıtıldı
16:03 Huawei EMUI 11 takvimi
21:20 Poco M3 tanıtıldı
37:40 İstenmeyen SMS’lere son
47:48 Honor satıldı
57:12 Mi 10T stokları bitti
Cuma Raporu
Cuma Raporu #129: Twitter’a “story”, HTC modeli belli oldu ve dahası!
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