Sony ZV-1 vlog kamerası tanıtıldı!

Sony, vlog odaklı kamerası ZV-1 modelini duyurdu. Geçtiğimiz hafta sızıntısı yapılan vlog odaklı yeni kameranın, özellikle YouTube için içerik üretenler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

Video ekipmanları alanında popüler bir marka olan Sony, bu kategorideki ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin uzun yıllardır satışta olan RX100 V ve RX100 VII modellerinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkan ZV-1, video özellikleri ile dikkat çekiyor.

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Sony ZV-1 vlog kamerasının teknik özellikleri

Sony’in yeni vlog kamerası, tamamen öne doğru dönebilen 3 inç boyutunda dokunmatik bir ekran ile geliyor. Hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan ZV-1; üstünde geniş, yüksek kaliteli bir mikrofon sistemi (Stereo) ile birçok kontrol butonu taşıyor.

YouTuber kamerası olarak tanımlanan Sony ZV-1 içerisinde, 20 MP değerinde 1 inçlik CMOS sensörünün yanı sıra hızlı 24-70 mm f/1,8-2,8 lens de bulunuyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydını destekleyen kamera, 1080p çözünürlükte 120 FPS’e çıkıyor.

Bokeh ve güzelleştirme filtreleri taşıyan Sony ZV-1, çok gelişmiş sürekli bir otomatik netleme sistemine de sahip. Alpha serisinden gelen göze kilitlenme özellikli bir AF sistemi kullanan ürün, yapay zeka temelli obje tanıma ve takip etme altyapısını da taşıyor. Ayrıca yüz öncelikli otomatik pozlama sayesinde yürürken çevrenizdeki ışık durumu değişse dahi kamera, yüzünüze odaklama yapıldığından emin oluyor.

Sony’in yeni kamerasında 3,5 mm harici mikrofon girişi ve Sony marka mikrofonları destekleyen çoklu giriş seçeneği de bulunuyor. 294 gram ağırlığındaki kamera, ek olarak satın alınabilen özel bir mini tripod sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor.

Sony ZV-1, bu özellikleri ile birçok içerik üreticileri ve vlogger tarafından tercih edilecek gibi duruyor. ABD fiyatı 799 dolar olarak açıklanan kameranın 11 Haziran‘dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen söz konusu ZV-1 modelinin ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.