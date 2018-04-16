Sony Xperia XZ2 Premium modeli resmi olarak tanıtıldı! Geçtiğimiz MWC fuarında tanıtılan XZ2 ve XZ2 Compact modellerin ardından böylece ‘Premium‘ serisi de yenilenmiş oldu.

Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı

Yine 4K HDR ekranıyla öne çıkan model, 5.8 inç boyutlu ve birçok yeni telefonun aksine 16:9 görüntü oranını kullanan bir ekranla geliyor. Tasarım dili ise MWC 2018 fuarında tanıtılan XZ2 modellerini aynen yansıtıyor. Ayrıca telefon, çift arka kamera sunan ilk Sony modeli olarak karşımıza çıkıyor. Arka taraftaki çift kameranın altında parmak izi sensörü bulunuyor. Bu arada 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olmadığını da belirtelim. En kalın onktasında 11.9 mm kalınlığında olan model 236 gram ağırğında.

Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alan modelde 6 GB RAM yer alıyor. Arka kameralardan biri RGB 19 MP ve f/1,8 lens ile gelirken ikincisi ise 12 MP F/1,6 diyafram ile siyah beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Yeni kameralar fotoğrafta 51200 ISO, videoda ise 12800 ISO değerlerine çıkabiliyor. Ön tarafta ise 1/3.06″ düşük ışık sensörlü 13 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak kablosuz şarj destekleyen model 3,450 mAh batarya kapasitesine sahip. Henüz fiyatı açıklanmayan telefon yaz aylarında satışa çıkacak.