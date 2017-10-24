Sony, Xperia XZ Premium İçin Android 8.0 Güncellemesini Yayınlıyor

Sony, Android 8.0 Oreo sürümünü yayınlayan ilk üreticilerden biri olmaya hazırlanıyor. Şirket amiral gemisi için güncellemeyi gönderdi.

Sony, Xperia XZ Premium için yayınlanan güncelleme kullanıcılara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Güncelleme yakın zamanda tüm kullanıcılara ulaşmış olacak. Üstelik güncelleme ile beraber sadece Android 8.0 Oreo özellikleri değil aynı zamanda yeni özellikler de gelecek.

Yayınlanan güncelleme ile kullanıcılara 3D Creator uygulaması gelecek. Bu uygulama ile kullanıcılar kendi yüzlerini ya da diğer nesneleri 3D olarak tarayarak 3D yazıcıya direkt olarak telefondan gönderebilecekler. Güncellemede bir de Predictive Capture özelliği yer alacak. Bu özellikte kamera ekranda bir gülümseme tespit ettiğinde daha kullanıcı fotoğrafı çekmeden önce kareyi kaydedecek.