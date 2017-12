Sony Xperia XA1 Plus Türkiye Pazarında!

Sony’nin orta seviyede oldukça sevilen serisi XA1 ailesine XA1 Plus da katıldı.

Sony’nin fazlasıyla ilgi gören ve fiyat performans sınıfında en çok tercih edilen telefonları Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra modellerine kardeş geldi. Türkiye pazarında 1.999 TL fiyatıyla giriş yapan Xperia XA1 Plus bu iki cihazın tam ortasında yer alıyor diyebileceğimiz özelliklere sahip.

İlk olarak Vodafone merkezlerinde satışa çıkan Sony Xperia XA1 Plus 8 çekirdekli MediaTek Helio P20 yonga seti, Mali-T880MP2 grafik işlem birimi 3 GB ve 4 GB bellek ile 32 GB microSD kart ile artırılabilir depolama alanı sunuyor. Aynı zamanda 23 MP arka ve 8 MP ön kamera ile gelen Xperia XA1 Plus, 5,5 inç boyutunda Full HD bir ekrana sahip.

3430 mAh gibi büyük bir batarya ile gelen XA1 Plus, Android 7.0 Nougat gelmesine rağmen Android 8.0 Oreo güncellemesi de alacağı belirtiliyor. Tip C bağlantı portu bulunmasına rağmen USB 2.0 standardını destekleyen XA1 Plus, MediaTek Pump Express Plus 2.0 standardı ile hızlı şarj desteği de sunuyor.

1.999 TL fiyatıyla rekabetçi olacak Sony Xperia XA1 Plus’ı Vodafone Cep Merkezlerinden bulabilirsiniz.